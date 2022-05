ALLAIRE, Diane Gignac



À l'hôpital du Jeffery Hale, le 28 avril 2022, est décédée madame Diane Gignac, à l'âge de 69 ans, épouse de monsieur Marcel Allaire, fille de feu dame Suzanne Ratté et de feu monsieur Herménégilde Gignac. Elle demeurait à Québec (Vanier). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Michelle (Jean Bergeron), Julie (Stéphane Racicot), Mélissa (Yann Dumas); ses petits-enfants: Alexandre Racicot (Gabrielle Lainesse-Frigon), Midori Bergeron, Anthony Racicot, Xavier Bergeron, Mathias Bergeron, Delphine Dumas et Jacob Dumas, ses frères et sœurs : Suzanne (Pierre Fournier), Lise (André Plante), Céline (feu Camille Lortie (Clovis Dumas), Gaétan (Linda Labrecque), Alain (Renée Lorin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allaire : Colette, Philippe (Jeannine Dompierre), feu Gérard, feu André, Raymond, Jean-Noël, feu Germaine, feu Laurette, feu Pauline, feu Micheline, feu Pierrette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami.es. La famille tient à remercier le personnel du Jeffery Hale et de l'IUCPQ pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués, de même que le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3, des enveloppes seront disponibles lors des condoléances au salon funéraire. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la