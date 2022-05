DIONNE, Clémence Maheux-Hall



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 21 avril 2022, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Clémence, épouse de feu Jean-Guy Dionne et fille de feu Auguste Maheux et de feu Cléophea Hall. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Clémence Dionne sera exposée à la résidence funérairele vendredi en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Constance (Joseph-Richard Veilleux), feu Christine, Louis (Lucie Toulouse) et Daniel (Jeanne Roy); ses petits-enfants: Philippe (Nadia Tremblay), Georges (Catherine Auger), Valérie-Anne (Chad McKinnon-Hébert), Loulie (Christophe Thielmann), Jacob (Jessica Landry) et Charles-Edouard (Rosalie Marois); ainsi que son arrière-petit-fils Killian et son arrière-petite-fille Léonie. Elle était la soeur de feu Lucille Maheux-Hall (feu Yvon Thibaudeau), feu Madeleine, feu Thérèse Maheux-Hall (feu Jean-Yves Michaud), feu Georges-Henri Maheux (feu Bibiane Lessard) ainsi que de feu J-Camilien (Suzanne), feu Jacqueline, feu Jean-Marc (Irène), Raymond, Jacques (Pierrette), feu Charles (Gisèle), feu Louisette (Jean-Claude), Clovis, Francine, Nikol et Dorothée. Elle était la belle-soeur de: feu Marie-Joséphine Dionne, feu Charles Dionne (feu Alice Létourneau), feu Hélèna Dionne, feu Soeur Marguerite Dionne, feu Thérèse Dionne (feu Benoît Toupin), feu Jeanne d'Arc Dionne, feu Georges O. Dionne (feu Juliette Richard), feu Imelda Dionne, feu Soeur Noëlla Dionne, feu Marie Reine Dionne, feu Vianney Dionne (feu Doris Boucher). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don au Club Inner Wheel, c.p. 841, Saint-Georges G5Y 7C9.