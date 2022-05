JOURDAIN, Yvon



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 30 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Yvon Jourdain, conjoint de dame Francine Trottier, fils de feu monsieur Roger Jourdain et de feu dame Lucienne Deroy. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.Outre sa conjointe, monsieur Jourdain laisse dans le deuil ses enfants : Véronique (Guillaume Rogel), Nathalie (Sébastien Harvey) et Jean-Philippe (Vanessa Boucher); ses petits-enfants : Delphine et Vincent Rogel; son frère et ses sœurs : Bernard (Line Larouche), Ghislaine et Thérèse (Martin Fraser); les enfants de sa conjointe : Patrick Bédard (Karyne Dufour), Geneviève Bédard (Jacques Marcotte)et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trottier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.