LANGLOIS DUCHESNEAU, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannine Duchesneau, épouse de feu monsieur Louis Langlois. Elle était la fille de feu Léonidas Duchesneau et de feu Léda Isabelle. Elle résidait à Armagh, autrefois de St-Raphaël-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Émile, Gaston (Ginette Bernard), feu Victor, Louise (Jacques Roy); ses petits-enfants : Marc Langlois (Mylène Aubin), Jean-François Langlois (Julie Harton), Andréa Roy (Francis Fortier) et Julien Roy; ses arrière-petits-enfants : Maïna et Marilie Langlois, Hugo Langlois et son frère Yannick Pelletier, Alice, Louis et Charlotte Fortier. Elle était la sœur de feu Lucienne Duchesneau (feu Alphonse Leblond) et la belle-sœur de : feu Alexandre Langlois (feu Imelda Boutin) et feu Charles Langlois (Lorraine Campagna). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à sa filleule Monique Langlois pour son accompagnement et aux membres du personnel de la résidences Louis-Philipe Côté pour leur dévouement.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire