DION, Marcel



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 10 avril 2022, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marcel Dion, époux de feu madame Thérèse Bilodeau. Il était le fils de feu madame Germaine Proulx et de feu monsieur Eugène Dion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 hIl laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Jean-Luc (Valerie Burn) et Jean-Yves (Helena Bülow-Hübe); ses petits-enfants petits-enfants: Emilie (Andrew Wolf), Sebastien (Maude Archambault), Roseline, Erika, Chloé; son arrière-petit-fils: Lionel ; ses frères et soeurs feu Rollande (feu Adrien Demers), feu Fernand (feu Pierrette Bégin), Jean-Marc (Simone Couture), feu Denise (feu Philippe Girard), feu Marie-Marthe (feu Robert Boulay et Gilles Bourdeau), feu Georges (Micheline Jolicoeur), feu André (feu Albertine Gagné et Michelle Fournier) et feu Benoit (Lyse Brouillard); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Claire, feu Bérengère (feu Jacques Fortin), feu Gabrielle (feu Joseph-Henri Grimard et feu Bertrand Bergeron); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et particulièrement Gilles Lechasseur (son épouse Monique Gagnon et ses enfants Jean-François, Geneviève, Valérie et Sébastien) et Christophe Pommier (son épouse Suraya Ahmed et ses enfants Anik et Alexie). La famille tient à remercier le personnel aux soins palliatifs de l'Hôpital St-François-d'Assise et le personnel du Pavillon Murray pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui vous tient à cœur.