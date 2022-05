LABRECQUE, Marcel



Humblement, en Floride, à cet endroit qu'il chérissait, le 20 avril 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Marcel Labrecque, époux de Mme Lucie Dulac. Il était le fils de feu M. Joseph Labrecque et de feu Mme Gertrude Morin. Il demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 6 mai 2022 de 14h à 16h et de 19h à 21h, le samedi 7 mai 2022 de 11h30 à 13h30.Il laisse dans le deuil son épouse: Lucie Dulac, ses enfants: Joey (Geneviève Grégoire), Kim (Christine Rouillard) et Nick (Catherine Laroche); ses petits-enfants: Heidi, Olivia, Liana, Mandy, Mili, Lexi, Julia et Laurent; ses frères et ses sœurs: Clermont (Nicole Turmel), feu Clément, Ginette et Yvan (Dany Lehoux); ses beaux-parents: Remy Dulac et Jeannette Doyon; ses beaux-frères: Daniel (Jean-Paul Langlois), Alain (Dominique De Ceglia) et Éric (Marie-Josée Audesse); ses neveux et nièces: Jasmin, Juan (Marie-Pier Roy Gilbert), Leslie (Sébastien Girard), David (Kellie Vachon Lessard) et Maude. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Lucie et les enfants remercient sincèrement M. Denis Dussault et Mme Nathalie Pouliot pour leur présence et leur grand dévouement lors du décès de Marcel. Dons suggérés : L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: IUCPQ : https://iucpq.qc.ca/ ou Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie): https://smdj.ca/financement-cva