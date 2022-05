MERCIER, André



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 26 avril 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé des suites d'une longue maladie monsieur André Mercier, conjoint de dame Denise Jobidon, fils de feu Jean-Paul Mercier et de feu Lucille Blouin. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise, le fils de celle-ci Sébastien Jobidon (Julie Marcoux), son frère Serge (Gilberte Jobidon) et sa sœur Micheline (André Veilleux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles Jobidon (Huguette Denis), feu Francine Jobidon (feu André Dion), feu Richard Jobidon, Véronique Jobidon (René Boucher), Jean-Pierre Jobidon (Michelle Beaumont), feu Michel Jobidon, Claude Jobidon, Carole Jobidon (Pierre Marcoux), François Jobidon (Louise Gilbert), feu Brigitte Jobidon (feu Ghislain Vertefeuille), André Jobidon Lavallé et Jean-Pierre Savard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s plus particulièrement son ami Martin Bédard. L'ont précédé son frère Michel et sa sœur Céline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334, www.fqc.qc.ca