TROTTIER, Gilberte Dignard



Au CHSLD de Lévis, le 24 mars 2022, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédée madame Gilberte Dignard, épouse de feu monsieur Gaston Trottier, fille de feu madame Marie-Laure Aubert et de feu monsieur Edmond Dignard. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles samedi le 14 mai. Elle était la sœur de feu Jacqueline (feu Fernand Genest), Gérard, feu Gaston (feu Jacqueline St-Hilaire), Denise (feu René Allaire), Thérèse (Jean Lemieux), Cécile (Léopold Beaudin), feu René (Françoise Robitaille), feu Jean-Guy, André (Nicole Leclerc) et Fernand (feu Micheline Martel); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Noël (feu Marie-Paule Cloutier), feu Madeleine, feu Auguste (Thérèse Huot), feu sœur Édith s.f.a., feu Jeanne-D'Arc, feu Jacques (feu Lucille Bégin), feu Jacqueline et Cécile; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.