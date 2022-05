Le retour des 24 heures du Lac

Photo courtoisie

Après deux ans d’attente, les 24 heures du Lac Archibald (Lac-Beauport) seront de retour, pour une 16e présentation, en présentiel cette fois au grand bonheur de tous. L’événement aura lieu les 23 et 24 juillet à Lac-Beauport afin d’amasser des fonds pour des causes caritatives. Cinq (5) catégories différentes sont offertes: la course, le cyclisme et la marche sur route, plus un volet «Dans l’bois» avec une course (trail) et le vélo de montagne. L’inscription est de 45$ par participant pour les marcheurs et les coureurs, et de 150 $ par participant pour les cyclistes. Encore cette année, le volet populaire «Marcheur d’un Tour Desjardins» sera de retour. En échange d’un don de 25$ (15$ si vous êtes membre Desjardins), le donateur pourra prendre part à l’événement en marchant un tour du Lac-Beauport (7,6 km), à n’importe quel moment pendant le week-end tout en encourageant la fondation de son choix parmi les trois soutenues. Inscriptions à marcheurduntour.com à l’avance ou sur place. Pour les autres inscriptions, comme participant, d’ici le 15 mai sur le site 24heuresdulac.com/inscription-2022.

Un objectif de 400 000$ pour la Fondation En Cœur

Ouvert à tout le Québec, l’événement 6H (Six heures) En Cœur sera de retour, sous forme virtuelle ou présentielle, du 21 au 28 mai afin d’amasser des fonds tout en étant solidaire pour les enfants malades du cœur et leur famille. Le but est de réaliser 6 heures d’activité physique, peu importe la formule que vous choisirez. À Québec, l’activité se tiendra le samedi 28 mai à la Base Plein Air Sainte-Foy. Il s’agit de réaliser 6 heures de marche ou de course, seul(e), en groupe ou à relais. Pour la formule virtuelle, entre le 21 et le 28 mai, les participants pourront réaliser 6 heures d’activité physique, peu importe la formule qu’ils choisiront. Des prix seront attribués parmi tous les participants du 6H En Cœur. Les Dres Christine Houde, de Québec, et Anne Fournier, de Montréal, cardiologues pédiatres, ont accepté la coprésidence d’honneur du 6H En Cœur 2022. Tous les détails sur le site 6hencoeur.org.

Reconnaissance méritée

Le 13 mars dernier, la filiale 265 de la Légion royale canadienne de Québec (LRC) a remis à Laurent Lefebvre, âgé de 86 ans, son épinglette de 65 années de loyaux services. C’est après son service militaire dans L’Artillerie royale canadienne, avec son unité antiaérienne, qu’il avait rejoint la Légion royale canadienne. À 21 ans, il s’était d’abord inscrit à la filiale 12 de Lévis où il a servi pendant plus de 50 années. Après son déménagement de Saint-Romuald pour s’installer à Québec en 2007, il a fait son entrée à la filiale 265 de Québec où il vient de terminer 15 autres années de service. Sur la photo, Pierre Gosselin (à gauche), président de la Filiale 265, en compagnie de Laurent Lefebvre.

En souvenir

Le 5 mai 2012. Après plus de 22 heures de négociations, une entente de principe intervient entre le gouvernement libéral de Jean Charest et les représentants des quatre principales associations étudiantes, la FEUQ, la FECQ, la TACEQ et l’ASSE.

Anniversaires

Annie Villeneuve (photo), animatrice radio à Rythme Fm 102,9 à Québec, 39 ans... José Adam (photo), propriétaire de la Maison Adam de Québec, 64 ans... Pier-Luc Funk, acteur québécois, 28 ans... Alexandra Larochelle, romancière de Québec, 28 ans... Adele, auteure-compositrice-interprète britannique, 34 ans... Robert Marien, comédien et chanteur, 65 ans... Bruna Gervasi, la charmante épouse de Beppino Boezio... André Jolicoeur, Groupe Tanguay, 66 ans... Jacques Duval, fondateur de l’école de danse Jacques Duval, 77 ans... Jacques Moisan, ex-lecteur de nouvelles TVA et animateur, 81 ans... Bernard Pivot, journaliste, le père de la célèbre dictée, 87 ans.

Disparus

Le 5 mai 2007: Paul O. Maheu (photo), 70 ans, principal bâtisseur de l’entreprise Maheu et Maheu Inc. de Québec... 2020: Millie Small, 72 ans, chanteuse et compositrice jamaïcaine, connue pour son enregistrement en 1964 de My Boy Lollipop... 2019: Barbara Perry, 97 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine qui a fait carrière à Hollywood et à Broadway... 2017: Bernard Mitton, 62 ans, joueur de tennis sud-africain... 2014: Jackie Lynn Taylor, 88 ans, actrice américaine... 2013: Rossella Falk, 86 ans, actrice italienne... 2011: J. Donald Crump, 78 ans, commissaire de la Ligue canadienne de football... 2010: André Lamy, 77 ans, figure marquante du cinéma québécois... 1999: Pierre Pétel, 79 ans, un des créateurs de la télé de Radio-Canada... 1992: Jean-Claude Pascal, 64 ans, acteur français.