Les Panthers reprennent leur fort

Forts de 34 victoires à domicile en saison régulière, le plus haut total du circuit Bettman en 2021-2022, les Panthers de la Floride ne souhaitaient pas lever le drapeau blanc une deuxième fois de suite au FLA Live Arena pour amorcer les séries éliminatoires. Jeudi, ils ont vengé leur revers au premier match en défaisant les Capitals de Washington 5 à 1, au second.

Réputés pour leur force de frappe offensive, les favoris de la foule ont ouvert le bal avec deux buts en l’espace de 98 secondes, en fin de première période.

Le défenseur Aaron Ekblad a d’abord joué de chance, en voyant son tir heurter un joueur adverse avant de passer au-dessus du gardien Vitek Vanecek. Barkov a ensuite doublé l’avance des siens. Le Finlandais a profité d’une magnifique pièce de jeu de Jonathan Huberdeau, qui a servi une tasse de café non pas à un adversaire, mais deux, avant de remettre la rondelle à son acolyte sur un plateau d’argent.

Les Panthers ont ajouté à leur avance au deuxième engagement, par l’entremise de Mason Marchment, Carter Verhaeghe et Anton Lundell. Les Panthers ont ainsi chassé Vanecek du match après deux périodes. Ce dernier a cédé cinq fois sur 19 lancers. L’homme masqué des visiteurs a toutefois été laissé à lui-même plus d’une fois et particulièrement sur le filet de Lundell. Ce dernier a profité d’un revirement de Verhaeghe en zone offensive pour s’amener seul devant le gardien adverse, en compagnie de Sam Reinhart. Les deux hommes ont ainsi déculotté le cerbère à l’aide d’un jeu de passes inarrêtable.

En remplacement à Vanecek, Ilya Samsonov a réussi 17 parades.

À 200 pieds de là, Sergei Bobrovsky n’a pas eu à être étincelant, mais il s’est tout de même dressé devant 26 des 27 tirs dirigés dans sa direction.

Devant cette cause perdue, les «Caps» ont tenté de profiter de la troisième période pour mettre la table pour le prochain duel. Celui-ci aura d’ailleurs lieu à Washington, alors que la série est égale 1-1 après les affrontements en Floride.