Les restes d’une fillette retrouvés à Toronto

Les restes humains retrouvés dans une benne à ordures de Toronto, en début de semaine, ont été confirmés comme appartenant à une fillette de quatre ans à sept ans, a révélé la police.

Les restes ont été retrouvés dans une benne à ordure à l’extérieur d’une maison vacante de l’avenue Dale, près de Castle Frank Road, lundi après-midi.

Les policiers ont pu confirmer que les restes, qui appartenaient à une fillette de quatre à sept ans, ont été déposés dans la benne quelque part entre jeudi midi et 16 h 45 lundi. Le décès de la jeune fille remonterait toutefois à l’été dernier, ou même avant, croient les policiers.

La cause du décès n’a pas pu être déterminée par autopsie, mais les enquêteurs n’ont pas exclu la thèse criminelle, selon un article de Global News.

La jeune fille, d’origine africaine ou mixte, mesurait environ trois pieds six. Elle était relativement mince et ses cheveux noirs bouclés étaient attachés en quatre queues de cheval, dont deux étaient tressées et retenues avec des élastiques noirs et bleus.

Ses restes ont été enveloppés dans une couverture à crochet rose et bleue, avant d’être placés dans un sac en plastique, lui aussi recouvert d’une couverture colorée.

«Nous avons les meilleurs enquêteurs du service de police de Toronto qui travaillent sur cette affaire et nous allons identifier cette petite fille. Nous ferons tout ce qu’on peut pour elle», a déclaré l’inspecteur Hank Idsinga lors d’une conférence de presse jeudi matin.