Les rouages de Celsius Network toujours mystérieux pour l’AMF

Alors que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) continue de défendre son investissement entre « 150 et 300 millions $ » dans Celsius Network, l’Autorité des marchés financiers (AMF) poursuit ses vérifications et tente toujours de comprendre les activités de cette entreprise.

Le PDG de l’AMF, Louis Morisset, a indiqué, hier, en commission des finances publiques à la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, que son organisation collaborait encore avec la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis pour faire la lumière sur Celsius.

En octobre, la CDPQ avait mené une ronde de financement de 400 M$ US avec la société de capital de croissance WestCap pour la « plateforme mondiale d’intérêt et de prêts sur cryptomonnaies ». Puis, le butin a bondi à 750 M$ les semaines suivantes grâce à de nouveaux investisseurs.

Arrestation en Israël

À l’automne, l’AMF disait déjà avoir à l’œil Celsius. En novembre, la police israélienne arrêtait le chef de la direction financière.

Après plus de six mois de vérification, le chien de garde des marchés financiers québécois n’est toujours pas en mesure de confirmer si Celsius a des activités ou des clients dans la province. Il est également encore trop tôt pour établir des balises pour encadrer cette nouvelle industrie.

D’abord comprendre ce qu’ils font

« On continue de comprendre d’abord ce qu’ils font. [...] Il se peut que ce qu’ils font en ce moment ne respecterait pas la réglementation en vigueur. Ils émettent des valeurs immobilières, ils distribuent des valeurs mobilières », a souligné le PDG, questionné sur l’enquête par ses troupes.

Même si un flou persiste, le ministre des Finances, Eric Girard, a mentionné, pour sa part, ne pas avoir l’intention de se mêler de la gestion du portefeuille de la Caisse. « Ce n’est pas mon rôle », a-t-il dit.

Mercredi, le président du bas de laine des Québécois, Charles Émond, a de nouveau dû défendre les investissements de son organisation dans Celsius au micro de Paul Arcand, au 98.5.

« Ce n’est pas un investissement dans la cryptomonnaie. [...] Nous avons investi dans un modèle d’affaires qui est la chaîne de blocs », a-t-il affirmé. Celsius est un leader mondial avec des milliards de revenus », a-t-il ajouté.

Photo tirée du compte Twitter de Celsius

Cryptomonnaies

Lors de l’étude des crédits budgétaires, l’AMF a aussi été questionnée sur les cryptomonnaies, une industrie qui gagne en popularité et qui attire plusieurs jeunes investisseurs qui cherchent à faire de l’argent rapidement.

Bien qu’elle invite à la prudence, la direction de l’AMF concède que ces nouveaux produits financiers sont peut-être un « actif d’avenir ». C’est pourquoi la direction travaille présentement avec d’autres organisations canadiennes afin d’encadrer les cryptos plus stables, comme le bitcoin.

« Notre perspective, c’est que le phénomène n’est pas appelé à disparaître à moins qu’une catastrophe technologique ou un autre enjeu majeur se cristallise dans les prochaines semaines ou mois », a noté M. Morisset.

L’AMF prévoit d’ailleurs publier prochainement sur son site l’identité des six plateformes de cryptomonnaies ayant accepté de montrer patte blanche.

« Il y a en ce moment au Canada seulement six plateformes qui sont inscrites. Une cinquantaine d’autres plateformes ont fait application pour obtenir une inscription », a conclu M. Morisset.