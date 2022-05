L’Océanic surprend les Sea Dogs en ouverture des séries

RIMOUSKI | Le gardien Gabriel Robert a bloqué 31 des 32 lancers dirigés contre lui pour mener l’Océanic de Rimouski à une victoire surprise de 3-1 sur les Sea Dogs à Saint John ce jeudi soir en ouverture des séries éliminatoires dans la LHJMQ.

Julien Béland a fait sentir sa présence à son retour au jeu après une absence de quelques semaines en marquant le but gagnant avec un tir parfait dans le haut du filet sur une belle passe de Xavier Cormier en milieu de troisième période. Louis Robin et Cormier, dans un filet désert, ont les autres buts des gagnants. La réplique est venue de Riley Bezeau, en début de match.

«C’est une belle victoire d’équipe. Robert a bien fait ça et nous avons été excellents dans nos marquages. On voulait être patient et c’est ce qu’on a fait. Personne n’a paniqué après le premier but. Nous sommes très contents de cette victoire sur la route, mais on a demandé aux gars de rester calme parce qu’ils vont nous attendre demain et qu’il va falloir être encore meilleurs», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La première aux Sea Dogs

Les Sea Dogs ont pris les devants à la 6e minute de jeu sur un tir d’un angle impossible de Riley Bezeau que Gabriel Robert aimerait sûrement revoir. Le gardien de l’Océanic s’est bien repris par la suite, bloquant 10 lancers en première période. Son vis-à-vis Thomas Couture a été moins occupé, mais il a fermé la porte à Jacob Mathieu qui s’est amené seul devant lui.

L’Océanic a joué une très bonne deuxième période grâce à un échec avant soutenu. Les hommes de Serge Beausoleil ont créé l’égalité 1-1 en début d’engagement sur un tir décoché sans avertissement de Louis Robin qui a trompé la vigilance du gardien des Sea Dogs. Gaudio et Drover ont obtenu des aides sur ce but. L’Océanic a dominé cette période, décochant 12 tirs sur le filet adverse.

Deux buts de l’Océanic en troisième

Julien Béland a brisé l’égalité en milieu de troisième période, sur une descente en surnombre. Les Sea Dogs ont pressé le pas par la suite, mais ils se sont butés au gardien de l’Océanic Gabriel Robert, qui a tout bloqué.

En bref

L’Océanic pouvait compter sur le retour au jeu de l’attaquant Julien Béland. Charles Côté est blessé tandis que Cam Thomson et Alexandre Lefebvre ont été laissés de côté. Le 2e match de la série sera disputé vendredi à Saint John.