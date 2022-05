Le salaire du patron de Dollarama, Neil Rossy, a bondi de 106% au cours des trois dernières années

Le grand patron de Dollarama, Neil Rossy, a vu son salaire avec avantages et primes bondir d’un million de dollars, l’an dernier, pour atteindre 7,83 millions $. En trois ans, sa rémunération a explosé de 106%.

La chaîne montréalaise a récemment publié sa circulaire de sollicitation en prévision de l’assemblée annuelle de ses actionnaires du 8 juin.

Dans ce document, on peut voir que M. Rossy a reçu un salaire de base de 1,27 million $, l’an dernier, et que ses attributions fondées sur des actions et des options se sont élevées à 4,59 millions $.

Le président et chef de la direction a aussi raflé une prime pour l’atteinte de ses objectifs de 1,95 million $ et la valeur de son régime de retraite a été de 14 757 $. Au cours des trois derniers exercices financiers, le salaire global de M. Rossy est passé de 3,8 millions $ à 7,83 millions $.

Ces derniers mois, Dollarama dit avoir «retenu les services de Willis Towers Watson afin de la renseigner sur les tendances du marché en matière de rémunération des hauts dirigeants et des administrateurs».

«La politique de rémunération est conçue pour attirer et maintenir en poste des hauts dirigeants hautement performants, pour les motiver et les récompenser pour leur rendement et leur contribution à la réussite à long terme de la société», écrit dans sa circulaire le détaillant.

Ensemble, les six plus hauts dirigeants de la société se sont partagé une cagnotte salariale de 16,46 millions $. Le 1er mars 2021, Jean-Philippe Towner a succédé à Michael Ross comme chef de la direction financière. M. Ross a occupé un poste de conseiller jusqu’au mois de décembre.

Augmentation des ventes

Ces derniers mois, la pandémie n’a pas ralenti les ventes chez la chaîne à bas prix. Elles ont augmenté de 7,6% en un an pour s’établir à 4,33 milliards $. Les profits ont aussi été au rendez-vous avec une récolte de 663,2 millions $. Il s’agit d’une hausse de 17,5% par rapport à l’exercice précédent.

Lors du dévoilement des derniers résultats financiers en mars, la direction disait être victime des pressions inflationnistes, notamment en ce qui concerne les coûts pour le transport de la marchandise.

C’est pourquoi pour la première fois depuis 2015, le détaillant grimpera ses prix ces prochaines semaines. Certains produits à 5 $ feront leur apparition sur les tablettes des magasins. Dollarama estime que cet ajustement lui permettra aussi d’offrir de nouveaux produits aux consommateurs.