Tournoi pee-wee: une tradition chez les Messier

Pendant de nombreuses années, Mark Messier et son père Doug ont été présents au tournoi international de hockey pee-wee de Québec, derrière le banc des petits Rangers de New York. L’implication de la famille est relancée cette année avec Lyon Messier, fils de l’ancienne légende de la LNH et entraîneur adjoint avec les petits Capitals de Washington.

Pourquoi Washington plutôt que la Grosse Pomme, où les Messier ont traditionnellement prêté main-forte au hockey mineur ? Parce que Lyon, le premier de ses trois enfants, est né d’une union qui n’a pas duré entre Messier et sa mère.

Il a grandi en Virginie et après une courte carrière professionnelle dans la Ligue de la côte Est et la Ligue centrale entre 2008 et 2010, il a accroché ses patins.

Avec un père aussi identifié au hockey que le sien, difficile toutefois de s’éloigner de ce sport. En plus d’être propriétaire et gestionnaire du programme Messier Selects, qui prodigue des camps et une vitrine aux joueurs de sa région natale, il a été nommé directeur du développement des joueurs des petits Capitals.

« Je tenais à redonner à la communauté hockey où j’ai grandi », a mentionné en entrevue celui dont l’équipe a vu son tournoi en classe AA-Élites prendre fin hier de façon amère, dans une défaite de 8 à 1 face aux Jr. Bears de Hershey.

Un tournoi marquant

Lyon Messier a lui-même pris part au tournoi de Québec comme joueur, en 1999.

Cette semaine, celui qui est maintenant âgé de 34 ans est vite retombé en enfance, à la seule exception qu’il a découvert le Centre Vidéotron, plutôt que de renouer avec le vieux Colisée.

« Ça me ramène plein de souvenirs. On jouait dans le vieil aréna. C’est le tournoi le plus agréable auquel j’ai participé. J’essaie de faire en sorte que les jeunes l’apprécient autant que je l’ai apprécié. Ils échangent des épinglettes et passent du temps ensemble en plus de côtoyer les autres équipes. Quelle belle expérience ! C’est la crème de la crème pour un jeune joueur », s’est-il extasié.

Une bonne relation

La relation entre Lyon et son célèbre père, troisième meilleur pointeur de l’histoire de la LNH avec 1887 points, n’a, semble-t-il, pas été toujours rose.

Selon un article du New York Times publié en 2003, sa mère Lesley Young confiait que dans les premières années de sa vie, le paternel n’avait pas été très présent, mais que depuis, les pots cassés avaient été recollés.

Depuis, la situation semble avoir continué d’évoluer pour le mieux.

« C’est une époque dont je préfère ne pas reparler. À mes yeux, mon père était très occupé à mener sa carrière dans le hockey et je jouais aussi. Nous étions tous les deux occupés. Nous avons toujours maintenu une bonne relation malgré la distance », partage-t-il aujourd’hui.

D’ailleurs, à quelques jours de son arrivée à Québec, Lyon Messier et son père ont échangé sur leur passage au tournoi.

À ses deux premières visites, Mark Messier avait dirigé ses neveux.

En 2016, son autre fils Douglas Paul faisait partie de son équipe.

C’est différent cette année pour Lyon sans membres de la famille à diriger, mais l’expérience n’est pas moins enrichissante.

« Mon grand-père a tout donné au programme des petits Rangers pendant de nombreuses années. Pour notre famille, il n’y a que du bon par rapport au tournoi.

« J’ai parlé à mon père il y a quelques jours à propos du fait que je revenais à Québec. Il a déjà remporté ce tournoi comme entraîneur [en 2011] et il s’en souvient encore. Il m’a dit de m’assurer que les jeunes aient du plaisir et qu’ils jouent de la bonne façon. Chez les Messier, ça a toujours été une belle tradition. »

