Une trentaine de logements pousseront sur le site du défunt bar Kirouac

L’administration Marchand ira de l’avant avec un projet citoyen de coopérative d’habitation, qui pourrait voir le jour d’ici 2025 avec une trentaine d’unités, sur le site du défunt bar Kirouac dans le quartier Saint-Sauveur.

Le célèbre bar, réputé pour ses soirées karaoké et pour une éclosion de COVID en ses murs en 2020, a fermé ses portes définitivement en décembre dernier.

Photo d'archives

La Ville de Québec avait entamé une procédure d’expropriation afin de mettre la main sur ce bar pour en faire un projet de logements sociaux. Elle s’est finalement entendue avec le propriétaire et a déboursé un peu plus de 600 000 $ dans les derniers mois pour l’acquisition de l’immeuble et du terrain.

Photo Jean-Luc Lavallée

Le comité de démarrage de la coopérative d’habitation des Jardins d’Archémille et le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) ont réussi à convaincre la Ville que leur projet était le bon.

En partenariat avec le quartier

« C’est une magnifique annonce. La Ville tenait à faire (un projet) en partenariat avec les groupes et les gens du quartier », a déclaré le maire Bruno Marchand lors d’un point de presse dans le stationnement à l’arrière du bar, jeudi matin.

Photo Jean-Luc Lavallée

« Il y aura trente ou trente-six logements ici, on verra au final. Ce n’est pas ça qui va régler la crise du logement mais c’est pierre par pierre qu’on va y arriver. Il y a là une intention très claire d’attaquer une crise », a ajouté le maire.

Plusieurs étapes devront être franchies avant de lancer officiellement le projet. La réglementation actuelle prévoit une hauteur maximale de 3 étages. Il n’a pas été possible, à ce stade-ci, de connaître le montage financier du projet puisque la Ville et la future coop misent aussi sur divers programmes gouvernementaux afin de subventionner des unités.

Photo Jean-Luc Lavallée

Une partie de l’immeuble conservée ?

Quant à la démolition du bar, aucune date n’a encore été avancée. L’édifice a une valeur patrimoniale « présumée » et il n’est pas impossible qu’il faille conserver une partie de l’immeuble, sa façade ou d’autres éléments architecturaux. La commission d’urbanisme de la Ville se penchera sous peu sur ce dossier.

Le taux d’inoccupation à Québec se situe actuellement à 3 % mais dans le quartier Saint-Sauveur, il n’est que de 0,5 %, a souligné Éloïse Gaudreau du CCCQSS. « Avec ce projet-là, on va pouvoir maintenir des gens dans le quartier qu’ils aiment. On espère que d’autres projets du genre seront annoncés. »

« Plus de 2 000 ménages sont sur la liste d’attente (pour un logement social ou abordable) donc vous voyez que les besoins sont encore très grands », a ajouté la conseillère Marie-Pierre Boucher, responsable de l’habitation et du logement social au comité exécutif de la Ville de Québec.

Rappelons que la Ville s’est engagée à construire 500 nouveaux logements sociaux et abordables par année, dans la Vision de l’habitation.