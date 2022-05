Valérie Plante: «On a sauvé le REM de l’Est»

Devant certaines inquiétudes, la mairesse Valérie Plante se veut rassurante et estime que la décision récente sur la gouvernance du Réseau express métropolitain (REM) a permis de sauver le projet, qui «allait vers un mur».

Mme Plante s’exprimait dans le cadre d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), où elle a pu faire le point sur quelques dossiers qui touchent la métropole.

Pour rappel, lundi, le gouvernement et la Ville ont annoncé qu’ils reprenaient le projet des mains de la CDPQ Infra et qu’ils le réaliseront en collaboration avec la Société de transport de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain.

«Il n’y a personne qui croit que ça va arriver. On a vu le temps que ça a pris pour le SRB Pie-IX. Qu’est-ce qui fait que vous êtes confiante qu’on ne vient pas de jeter le bébé avec l’eau du bain?» lui a demandé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

«On n’a pas abandonné le projet, on l’a sauvé, parce que, dans sa forme initiale, il s’en allait vers un mur», lui a répondu la mairesse Plante.

Bien qu’elle ait indiqué être consciente de la complexité d’avoir autant d’acteurs autour de la table, elle estime que la concrétisation du prolongement de la ligne bleue est un exemple montrant qu’une telle collaboration est possible.

«C’était la façon de débloquer ce projet de transport», a-t-elle souligné.

En entrevue après l’événement, M. Leblanc croit que le scepticisme demeure «très» présent au sein du milieu des affaires, en raison du trop grand nombre d’organisations qui devront collaborer pour permettre sa réalisation.

«Historiquement, c’est la recette pour que ça prenne du temps ou que ça soit éternellement remis», a-t-il illustré. «La seule façon de s’en sortir, c’est d’avoir une mairesse qui est complètement engagée à faire avancer le dossier.» Il s’est d’ailleurs dit «rassuré» que Mme Plante ait soutenu le projet.