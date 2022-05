Voici vos députés à Ottawa qui sont contre l’avortement

OTTAWA | Le droit à l’avortement est loin de faire l’unanimité à Ottawa puisque de nombreux élus, tous du Parti conservateur, continuent de s’y opposer.

• À lire aussi: Droit à l'avortement: le débat américain inquiète beaucoup ici

• À lire aussi: Avortement: le gouvernement Trudeau veut «revoir le cadre légal»

• À lire aussi: Possible recul sur l’avortement aux États-Unis: pas de députés pro-vie à la CAQ, assure Legault

Pas moins d’un tiers de la députation conservatrice se dit encore aujourd’hui « pro-vie », d’après les données compilées par la Coalition Campaign Life, un lobby antiavortement.

Ce sont donc 39 députés sur les 338 élus fédéraux, tous conservateurs, qui sont contre le concept d’interruption de grossesse.

L’avortement a fait un retour dans l’actualité fédérale, car la Cour suprême américaine s’apprêterait à renverser une décision historique de 1973 ayant mené à sa légalisation aux États-Unis, d’après le média Politico.

Question tactique

La plupart des conservateurs contre l’avortement viennent de l’Ouest et des Prairies, mais certains sont des Maritimes et plusieurs du sud de l’Ontario, dont Leslyn Lewis, la seule du clan antiavortement encore dans la course à la chefferie du parti.

Aucun ne vient du Québec. Mais le député Alain Rayes, de Victoriaville, affirme respecter l’avis de ses collègues.

Au sortir d’un débat houleux à ce sujet en Chambre, il a indiqué hier que la question demeure « extrêmement sensible, tactique, même » au sein du parti.

Leslyn Lewis a par exemple réussi à se classer troisième lors de la précédente course à la chefferie, grâce à l’appui du lobby antiavortement.

C’était en août 2020, six mois après qu’une députée conservatrice de Saskatchewan ait déposé un projet de loi dénoncé par les autres partis comme une tentative de criminaliser l’avortement « par la porte arrière ».

Le projet de loi visait à modifier le Code criminel pour interdire les avortements fondés sur le sexe. Quatre-vingt-deux élus ont voté pour, 248 contre.

Pas encadré par une loi

Bien que la procédure soit décriminalisée depuis 1989 au Canada, il n’existe aucune loi fédérale portant sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). C’est donc un droit protégé par la Charte, mais sans réglementation claire.

Comme promis en campagne, le premier ministre Justin Trudeau a dit hier que son gouvernement étudierait le cadre légal entourant l’IVG, pour éventuellement en « assurer » et même en « améliorer » l’accès, « pas seulement maintenant, mais sous n’importe quel autre gouvernement dans l’avenir ».

Selon la Loi canadienne sur la santé, l’IVG est un « service médical nécessaire ». Cependant, seul un hôpital sur six en moyenne le pratique au pays.

Photo courtoisie

Ben Lobb

Député conservateur, Ontario

Photo courtoisie

Rob Moore

Député conservateur, Nouveau-Brunswick

Photo d'archives, Christopher Nardi

Glen Motz

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Jeremy Patzer

Député conservateur, Saskatchewan

Photo courtoisie

Lianne Rood

Députée conservatrice, Ontario

Photo courtoisie

Jake Stewart

Député conservateur, Nouveau-Brunswick

Photo courtoisie

Mark Strahl

Député conservateur, Colombie-Britannique

Photo courtoisie

Shannon Stubbs

Députée conservatrice, Alberta

Photo courtoisie

Rachael Thomas

Députée conservatrice, Alberta

Photo courtoisie

Gary Vidal

Député conservateur, Saskatchewan

Photo courtoisie

Arnold Viersen

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Cathay Wagantall

Députée conservatrice, Saskatchewan

Photo courtoisie

John Williamson

Député conservateur, Nouveau-Brunswick

Photo courtoisie

Bob Zimmer

Député conservateur, Colombie-Britannique

Photo courtoisie

Christopher Warkentin

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Candice Bergen

Cheffe par intérim conservatrice, Manitoba

Photo courtoisie

Dean Allison

Député conservateur, Ontario

Photo courtoisie

Michael Barrett

Député conservateur, Ontario

Photo courtoisie

James Bezan

Député conservateur, Manitoba

Photo courtoisie

Kelly Block

Députée conservatrice, Saskatchewan

Photo courtoisie

Richard Bragdon

Député conservateur, Nouveau-Brunswick

Photo courtoisie

Blaine Calkins

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Colin Carrie

​Député conservateur, Ontario

Photo courtoisie

Michael Cooper

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Marc Dalton

Député conservateur, Colombie-Britannique

Photo courtoisie

Todd Doherty

Député conservateur, Colombie-Britannique

Photo courtoisie

Rosemarie Falk

Députée conservatrice, Saskatchewan

Photo courtoisie

Ted Falk

Député conservateur, Manitoba

Photo courtoisie

Ed Fast

Député conservateur, Colombie-Britannique

Photo tirée de Twitter

Cheryl Gallant

Députée conservatrice, Ontario

Photo courtoisie

Garnett Genuis

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Robert Gordon Kitchen

Député conservateur, Saskatchewan

Photo courtoisie

Tom Kmiec

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Michael Kram

Député conservateur, Saskatchewan

Photo courtoisie

Damien Kurek

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Michael Lake

Député conservateur, Alberta

Photo courtoisie

Philip Lawrence

Député conservateur, Ontario

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Leslyn Lewis

Candidate à la direction conservatrice, Ontario

Photo courtoisie

Dane Lloyd

Député conservateur, Alberta