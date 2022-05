HAMEL, Céline Savard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Céline Savard, épouse de monsieur Fernand Hamel. Elle était la fille de feu dame Yvonne Beaudoin et feu monsieur Francis Savard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Fernand; ses enfants : Carol (Solange Labrecque), Daniel et Guylaine (Armand Fillion); ses petits-enfants : Patrick (Corinne Fecteau), Sébastien, Mélanie et Alexandre (Véronique Drolet); ses arrière-petits-enfants : Léo et Ben; ses sœurs : Monique (feu Armand Simard), Huguette (Guy Pépin), Gisèle (Gordon Kerr) et Colette (Henri Béland); sa belle-sœur Marie-Blanche Babin (feu Claude Savard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus particulièrement Florianne Simard et Aurore Aubé. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée : Georges, Jean-Charles et Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca