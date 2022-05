24e édition de la Bourse Jeune Entreprise

La Jeune chambre de commerce de Québec vous invite le 12 mai à la soirée Bourse Jeune Entreprise, présentée par Desjardins Entreprises, en association avec Québec Numérique et sous la présidence d’honneur de madame Stéphanie Huot du Groupe Huot Aviation. Les six entreprises finalistes sont Solution Nexam, Saguaro, Canot à glace expérience, Fantôme Café, Rupico et Ferreol. Les finalistes monteront sur scène pour présenter leur entreprise devant trois juges reconnus du milieu des affaires, Dominic Goulet de chez Québec Numérique, François Ducharme de chez TACT conseil et Stéphane Pageau de chez Desjardins Entreprises. Le grand gagnant se méritera une bourse de plus de 60 000 $ en biens et services.