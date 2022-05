FLEURY, Danie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2022, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Danie Fleury, conjointe de M. Pierre Grenier, fille de feu M. Marc Crépin et de feu dame Monique Fleury. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairedimanche le 8 mai 2022 de 12h30 à 16h30,, de 9h à 10h50.et de là au cimetière Belmont.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint; sa fille Alyson Parent (Charles-Edward Castonguay); les enfants de son conjoint: Raphaël, Laury et Simon Grenier (Léa Tardif); sa sœur Martine (Pierre Bernier); son neveu Maxime Bernier, ses nièces: Marie-Pier et Roxanne Bernier; sa tante Annie Fleury; ses beaux-parents, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Jean-François Larouche oncologue de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666