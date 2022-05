C’est parti pour les ciné-parcs

Avec le beau temps qui s’installe tranquillement, la majorité des ciné-parcs de la province relancent leurs activités cette fin de semaine. Et après une année 2021 plus que satisfaisante en termes d’achalandage, tous les espoirs sont permis pour cette nouvelle saison.

« Je pense que cet été, ça va ressembler de plus en plus à un retour à la normale pour nous », avance le copropriétaire du Ciné-Parc Orford, François Pradella.

Photo d'archives

« On est juste au début du mois de mai, mais on sent déjà qu’il y a un engouement. Plusieurs billets ont été vendus en ligne pour nos premières soirées, en fin de semaine. C’est très prometteur. »

Outre celui d’Orford, les ciné-parcs Belle Neige (dans les Laurentides) et Saint-Eustache recommenceront aussi à accueillir les spectateurs cette fin de semaine. Celui de Saint-Hilaire est déjà ouvert les soirs de week-ends depuis la mi-avril. Quant à celui de Chandler, en Gaspésie, il reprendra ses activités à la fin mai.

Ouverture hâtive

Mine de rien, c’est la première fois depuis 2019 que les ciné-parcs peuvent lancer leur nouvelle saison aussi tôt au printemps. En 2020, le premier confinement les avait empêchés d’ouvrir avant le 29 mai. Et en 2021, c’est le couvre-feu, en vigueur jusqu’à la fin mai, qui avait retardé leur ouverture.

« Malgré le fait qu’on n’avait pas pu ouvrir avant la fin mai, la saison 2021 a été notre meilleure à vie, affirme Kevin Patenaude, copropriétaire du Ciné-Parc St-Hilaire.

« Les cinémas avaient encore beaucoup de restrictions sanitaires durant l’été 2021 et les gens avaient encore un peu peur de se rassembler à l’intérieur. Je crois que ç’a été bénéfique pour nous parce que les gens se sentaient plus en sécurité en venant voir un film dans leur voiture. Ça nous a vraiment aidés. »

Nostalgie

Le récent engouement pour le cinéma en plein air n’est pas seulement lié à la pandémie. Bien avant l’arrivée de la COVID-19, les propriétaires de ciné-parcs sentaient déjà un regain d’intérêt pour cette activité à saveur rétro et empreinte de nostalgie.

Photo d'archives

« Je suis propriétaire du ciné-parc depuis 2017 et, à part l’année 2020 qui a été moins bonne en raison de l’absence de nouveaux films hollywoodiens, le niveau d’achalandage a été assez constant », confirme Kevin Patenaude.

L’an passé, le retour en force des grandes productions hollywoodiennes a permis aux ciné-parcs de fonctionner à plein régime, comme avant la pandémie. Cette année, la programmation est encore plus prometteuse, observe François Pradella.

« Je dirais que la seule chose qui manque cet été, c’est un film québécois porteur comme la comédie Menteur, il y a trois ans. Sinon, les blockbusters américains sont là : Top Gun, Lightyear, Monde jurassique, Les Minions... On va avoir une belle saison. »

LES CINÉ-PARCS ACTIFS CETTE ANNÉE

Ciné-parc St-Hilaire (ouvert)

(ouvert) Ciné-parc Belle Neige (ouvert)

(ouvert) Ciné-parc St-Eustache (ouverture ce soir)

(ouverture ce soir) Ciné-parc Orford (ouverture ce soir)

(ouverture ce soir) Ciné-parc St-Félicien (un soir : le 13 mai)

(un soir : le 13 mai) Ciné-parc Paradiso (ouverture 20 mai)

(ouverture 20 mai) Ciné-parc « Ciné dans l’pré » (Baie Saint-Paul) (ouverture 20 mai)

(Baie Saint-Paul) (ouverture 20 mai) Ciné-parc St-Ambroise (À confirmer)

(À confirmer) Ciné-parc Saint-David-de-Falardeau (À confirmer)

Source : cineparcs.ca