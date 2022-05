Cinq emplois comblés dans les universités avec des offres «discriminatoires»

Seulement cinq postes du corps professoral ont été pourvus depuis trois ans dans les universités du Québec, après avoir exclu les hommes blancs pour favoriser la diversité.

L’Université Laval a pourvu quatre postes durant cette période, alors que l’École nationale d’administration publique a procédé à une embauche par le biais de ces concours ciblés.

Ce total de cinq embauches en trois ans dans le milieu universitaire québécois démontre que cette pratique n’est pas courante.

Le journaliste Alexandre Moranville-Ouellet de QUB radio a questionné toutes les universités du Québec sur le sujet, sauf l’Institut national de recherche scientifique et l’université TÉLUQ.

Cette enquête faisait suite à la controverse entourant l’offre d’emploi de l’Université de Laval, en mars dernier, qui recherchait des candidatures pour une chaire de recherche en biologie, mais qui empêchait les hommes blancs de postuler.

Trop vulnérables?

Ottawa exige que les chaires de recherche à qui il offre du financement soient composées d’équipes professorales qui répondent à des quotas de diversité. Les critères favorisent donc les candidatures de femmes, d’autochtones, de personnes en situation de handicap et de celles appartenant aux minorités visibles.

«Le gouvernement fédéral met de l’argent sur la table, il fixe des objectifs et le choix des moyens, ce n’est pas son problème», a expliqué Patrick Taillon, professeur de droit à l’Université Laval, en entrevue à QUB radio.

Selon lui, les universités sont tellement vulnérables sur le plan du financement qu’elles n’ont pas les moyens de se priver de ces sommes d’argent. Le cas de l’Université Laval démontre l’usage d’une solution radicale à la situation qui mérite, selon lui, la tenue d’un vrai débat.

D’ailleurs, il suggère d’autres pistes de solution, comme d’analyser les CV des candidats de façon anonyme, sans tenir compte des caractéristiques personnelles pouvant devenir discriminatoires. Il faudrait aussi que les quotas imposés par le fédéral soient davantage adaptés aux réalités des grandes et des petites villes, qui ont des écarts notables en matière de diversité.

Pour le professeur, les quatre postes à l’Université Laval représentent peut-être le début d’une série de postes qui permettra de rattraper le retard temporaire enregistré.

Parité homme-femme

Alexandre Moranville-Ouellet rapporte que les universités de la province préfèrent encourager fortement les candidatures issues de la diversité plutôt que de procéder à des embauches discriminatoires.

Ses données révèlent que la proportion d’hommes et de femmes au sein du corps professoral des universités québécoises oscille souvent autour de la zone paritaire de 40 %.

L’Université du Québec en Outaouais regroupe 56 % de femmes alors que les HEC et l’Université Laval en comptent respectivement 39 % et 34 %.

L’embauche de femmes est un enjeu préoccupant parmi le corps professoral en génie.

«La polytechnique a 18,44 % de femmes parmi les professeurs et l’ÉTS 20 % environ. Du côté de l’ÉTS, on affirme vouloir atteindre le 30 % d’ici 2030, mais on ne compte pas recourir à quelconque offre discriminatoire», a mentionné le journaliste.