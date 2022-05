Claude Giroux sur un troisième trio et... ça se passe bien

Les Panthers de la Floride misent sur une bonne profondeur à l’avant, et leur entraîneur-chef Andrew Brunette peut se permettre d’utiliser Claude Giroux au sein d’un troisième trio, même si celui-ci aurait sa place au sein d’une ligne principale avec d’autres équipes.

L’ancien capitaine des Flyers de Philadelphie évoluait ainsi à l’aile droite d’un trio complété par Mason Marchment à gauche et Anton Lundell au centre pendant le deuxième match de la série face aux Capitals de Washington, jeudi. Le tout a donné des résultats plus qu’intéressants, car le vétéran a inscrit une mention d’aide, et ses deux partenaires de trio ont chacun marqué une fois dans une victoire de 5 à 1.

Pourtant, avec son bagage dans la Ligue nationale de hockey, le Franco-Ontarien aurait quelques raisons d’exiger des changements, mais il n’en est rien.

«Je pense qu’à l’intérieur de notre vestiaire, les gars sont très compréhensifs, a déclaré Brunette avant le duel de jeudi, comme l'a rapporté le site floridahockeynow.com. Ils sont accueillants et traitent tout le monde de la même façon. Nous n’avons pas de gros égos ici, et ça commence avec notre capitaine [Aleksander Barkov]. Nous formons un club dans lequel il est facile de s’intégrer. Et “G” [Giroux] est un homme affable. Il est une vedette, mais il est comme un petit enfant qui aime jouer au hockey et compétitionner.»

«Avec le personnel d’instructeurs et tous les autres membres de l’organisation, il reste lui-même. C’est facile pour lui d’avoir une bonne synergie avec le groupe.»

QI élevé

Précédemment, l’attaquant avait principalement joué aux côtés de Jonathan Huberdeau et de Sam Bennett. Dans ses 18 derniers matchs de la saison, il a fait 3 buts et 23 points, puis a également touché la cible durant le premier duel face aux «Caps», un revers de 4 à 2. Sauf que son pilote a brassé les cartes afin de renouer avec le succès collectif, de sorte que Giroux a remplacé Sam Reinhart sur la troisième ligne.

Or il a agi comme un vrai leader au lieu de se plaindre de la décision de son patron.

«Lorsqu’il est sur la glace ou sur le banc, il est un autre entraîneur. Il a tout vu, il a joué dans toutes ces circonstances. Son quotient intellectuel, sa manière de voir le jeu, c’est complètement hors norme. Et il a les habiletés de leadership requises pour que les gars l’écoutent. Il est très loquace dans une équipe n’ayant pas beaucoup de gens volubiles. Il rallie le groupe afin que tous soient prêts», a louangé Brunette.

Ce dernier souhaite donc que Giroux et ses complices poursuivent sur leur lancée de la partie numéro 2. La troisième est prévue samedi à Washington.