De la lutte de la WWE au Centre Vidéotron

Pour la première fois en huit ans, la World Wrestling Entertainment (WWE) tiendra l’une de ses soirées au Centre Vidéotron, le 21 août. Les amateurs auront l’occasion de voir à l’œuvre le Québécois Sami Zayn et le reste des lutteurs de la division SmackDown.

Il faut remonter à un gala au Colisée Pepsi, le 18 octobre 2014, pour retrouver une trace de la compagnie de Vince McMahon dans la Capitale-Nationale. Vendredi, son grand retour a été confirmé.

On prévoit d’ailleurs un combat entre le perfide Zayn et le coriace Écossais Drew McIntyre. L’actuel détenteur de la ceinture de champion intercontinental, Ricochet, qui a battu le Lavallois pour le titre en mars, sera également en action, tout comme les championnes féminines par équipe, Sasha Banks et Naomi.

Deux jours auparavant, soit le vendredi 19 août, le gala hebdomadaire télévisé de SmackDown sera diffusé au Centre Bell, à Montréal.