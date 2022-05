Des capsules sur l'origine des mots d'ici

De nouvelles capsules linguistiques sur l’histoire de joyaux de la verve québécoise ont fait leur apparition dernièrement sur le site de Télé-Québec.

Raconté par l’humoriste Charles Beauchesne, récompensé au dernier Gala Les Olivier pour son balado «Les pires moments de l’histoire», la série documentaire met en lumière l’histoire derrière une vingtaine de mots, dont enfirouaper, bobette, Bonhomme Sept Heures, champlure et bien d’autres, en plus d’en définir l’origine.

Lancée en collaboration avec le Trésor de la langue française au Québec (TLFQ) et l’Université Laval, la série de capsules «Dis-moi pas!? La petite histoire des mots d’ici» est particulièrement vivifiante et instructive, mais aussi parsemée de péripéties rocambolesques et de drôleries.

Deux nouvelles capsules sont ajoutées chaque semaine jusqu’au 30 mai sur le site de Télé-Québec, et elles pourront être visionnées en tout temps sur son microsite Le français comme je l’aime.