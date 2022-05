Des cidres pour le printemps

Avec le printemps arrive le cidre nouveau, réalisé à partir des pommes cueillies l’automne et parfois, l’hiver précédent.

Dans les cidreries de nos campagnes, l’effervescence est à son comble. Cidre traditionnel, houblonné, macéré sur des petits fruits, ou sur marc de raisin, les produits innovants se multiplient et nous étonnent toujours davantage.

Découvrez 10 cidres qui se démarquent, parmi lesquels plusieurs nouveautés qui seront lancées à l’occasion de la Semaine du cidre du Québec, du 5 au 15 mai. Pour plus d’informations : cidreduquebec.com/semaineducidre/.

À côté de la track

Photo courtoisie

De la série La Shed, de la Cidrerie McKeown de Rougemont, un cidre brut non filtré de fermentation spontanée créé à partir d’un assemblage de pommes et d’une macération sur baie de sumac, cet arbre indigène aussi appelé vinaigrier. Potentiel de vieillissement de 7 ans.

► 7 % d’alcool

► idremckeown.com/

Camerise 06

Photo courtoisie

Dans la série Les Complices, Camerises 06 est un cidre naturellement effervescent, dont la fermentation s’est terminée en bouteille. Réalisé par la cidrerie Autour de la pomme, de Shefford, il révèle les arômes fruités et acidulés de la camerise.

► 7 % d’alcool

► autourdelapomme.com/

La Brut’e

Photo courtoisie

Conçu par le Domaine Le Grand Saint-Charles de Saint-Paul-D’Abbotsford, à partir de pommes spartan, mcintosh et empire, La Brut’e est un cidre sec, dont la légère amertume provient du houblon.

► 7 % d’alcool

► domainelegrandsaintcharles.com/

Cortland tardive

Photo courtoisie

Cidre non filtré au pétillant naturel, sans sulfite ajouté, de la Cidrerie Milton, de Saint-Cécile-de-Milton, Cortland tardive est réalisé à 100 % de pommes cortland passerillées à l’extérieur par le froid de décembre et pressées entières.

► 6,5 % d’alcool

► cidreriemilton.com/

Turbo Péché

Photo courtoisie

De la Cidrerie Chemin des Sept de Saint-Jean-Baptiste, le Turbo Péché est un assemblage de cidres spontanés élevés en barriques de chêne américain ayant contenu de la bière Péché Mortel de la Brasserie Dieu du ciel. Un cidre brut aux bulles fines et à l’acidité vive.

► 8 % d’alcool

► chemindessept.ca/

Le Cidre Noir

Photo courtoisie

Unique en son genre, ce cidre pétillant gazéifié du verger Hemmingford est fait de pommes torréfiées. Une boisson naturelle, légère, douce-amère, qui se boit comme un thé glacé, le sucre en moins.

► 6 % d’alcool

► vhemmingford.com/

Fripouille

Photo courtoisie

Ce cidre aux fines bulles est produit par Cidre Sauvageon à partir des pommes honeycrisp, liberty et ginger gold du verger Ruban Bleu de Mercier et de marc de raisin Saint-Pépin du Domaine Labranche.

► 6,5 % d’alcool

► centrale.coop/cidre-sauvageon/

#Sans filtre doré

Photo courtoisie

Frais et pétillant, le cidre #Sans filtre doré de la Cidrerie Michel Jodoin de Rougemont est présenté en format prêt-à-boire, dans une bouteille en aluminium idéale pour les pique-niques. Non filtré, seulement 2 g/litre de sucre.

► 6,4 % d’alcool

► micheljodoin.ca/

Viorne Trilobée

Photo courtoisie

Fait de pommes du verger Domaine Ritt de Cap-Saint-Ignace et du jus de pimbina du verger de l’Évolution de Sainte-Louise, ce cidre naturel pétillant gazéifié est non filtré, très sec, et dévoile les notes astringentes et acidulées du pimbina.

► 6,5 % d’alcool

► domaineritt.com/

Nordiq - cidre de table 02

Photo courtoisie

Ce cidre de table à l’effervescence naturelle, refermenté en bouteille et non filtré, est réalisé par Sommelier Nordiq à partir de pommes golden russet du verger Hemmingford et de marc de raisin riesling du Vignoble Camy. Tannique et acidulé, à mi-chemin entre le cidre et le vin.

► 10 % d’alcool

► cidrenordiq.com/