Du deux dans un

Photo courtoisie

Les amateurs de vélo, de course à pied et de triathlon seront heureux d’apprendre que le 36e Salon Info-Vélo et le 5e Salon de la course et du triathlon se tiennent simultanément aujourd’hui, demain et dimanche et pour une première fois au Centre de glaces Intact Assurance de l’arrondissement Sainte-Foy qui réalisera aussi une première avec la tenue de ce type d’événement. Vous pourrez donc planifier votre saison de vélo et de course, alors que les exposants lanceront officiellement leur saison estivale 2022. De nombreux ateliers et conférences seront présentés tout au long du week-end. Nouveautés : une piste d’essai longue de 400 mètres permettra d’essayer des vélos et une seconde permettra également d’essayer cette fois des espadrilles et des souliers.

► Renseignements sur les sites internet infoveloquebec.com et salondelacourse.com.

Une aide appréciée

Photo courtoisie

La Fondation Maurice-Tanguay pour les enfants aux besoins particuliers sur le grand territoire qui s’étend de Trois-Rivières à la Gaspésie pose des gestes concrets afin de soulager et voir au mieux-être des enfants aux besoins particuliers et de leur famille. C’est ainsi que la Fondation a versé récemment un don de 50 000 $ pour appuyer l’Atelier occupationnel Rive-Sud dans sa mission qui est de former et d’offrir un milieu de travail aux personnes handicapées de la Rive-Sud de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Côté, conseiller municipal de Lévis ; Maxime Leclair, directeur général de l’Atelier ; Guillaume Gagnon, de la Fondation Maurice-Tanguay ; Pierre-Luc Jean, président du CA de l’Atelier ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Julien Perron, travailleur de l’Atelier.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 mai 2012. Après 114 ans d’histoire, l’Hippodrome de Québec (photo) accueille ses derniers chevaux et ses derniers amateurs de course attelée avant sa fermeture définitive. Plus de 4000 personnes franchissent les tourniquets de l’Hippodrome en cette dernière journée, et plus de 50 000 $ ont été gagés. L’édifice en brique et en verre sera démoli en octobre et novembre 2012 pour libérer l’emplacement pour la construction du Centre Vidéotron.

Anniversaires

Photos courtoisie

Martin Brodeur (photo de gauche), ex-gardien de but et membre du Temple de la renommée du hockey et vice-président exécutif du développement des affaires chez les Devils du New Jersey (LNH), 50 ans... Guillaume Gagnon (photo de droite), directeur développement des affaires Groupe AMT et à la Fondation Maurice Tanguay, 64 ans... Liv Anniston Price, fille de Carey et Angela Price, 6 ans... Brendan Gallagher, attaquant du Canadien de Montréal, 30 ans... Bobby Bazini, auteur-compositeur-interprète, frère de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 2015, 33 ans... Pierre-François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, 48 ans... Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 46 ans... George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 61 ans... Bernard Lemaire, cofondateur de Papier Cascades en 1963, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 mai 1992 : Marlene Dietrich, (photo) 91 ans, L'Ange bleu, légende vivante du cinéma et du spectacle... 2020 : Normand Parisien, 61 ans, directeur général pendant 25 ans de l’organisme Transport 2000... 2016 : Candye Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues... 2015 : Errol Brown, 71 ans, ex-chanteur du groupe Hot Chocolaté qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au tube « You sexy thing »... 2014 : Farley Mowat, 92 ans, romancier canadien et environnementaliste... 2013 : Giulio Andreotti, 94 ans, homme politique italien, sept fois président du Conseil... 2010 : Robin Roberts 83 ans, légendaire lanceur des Phillies de Philadelphie... 2009 : Kevin Grubb, 31 ans, ancien pilote automobile de Nascar... 2002 : Otis Blackwell, 70 ans, compositeur américain...