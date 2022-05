Fehr: c’était à prévoir

La nouvelle était à prévoir.

Le rapport sur les décisions prises par l’Association des joueurs dans le dossier des Blackhawks de Chicago a servi de tremplin pour préparer le départ de Donald Fehr. Il était le directeur exécutif de l’AJLNH depuis 2010.

A-t-il bien rempli son mandat ?

On s’attendait assurément à mieux de la part d’un homme qui, pendant des années, avait fait trembler les structures du baseball.

Fehr a fait un travail honnête, mais les joueurs qui ont voté pour lui trouver un successeur auraient souhaité que la situation de la « clause en fidéicommis » soit améliorée. Ce n’est pas le cas.

Les joueurs auraient aimé et désirent toujours avoir un plus grand pouvoir relativement à la gestion de la ligue. Or, même si on affirme que les joueurs et les propriétaires sont des partenaires à 50 %-50 %, les décisions les plus importantes appartiennent aux propriétaires.

Le dossier des Coyotes de l’Arizona soulève bien des interrogations chez les joueurs. Dans un amphithéâtre de 5000 sièges, les revenus de la ligue risquent de connaître une baisse. Les joueurs sont inquiets et ceux qui évoluent avec les Coyotes le sont également.

Le prochain directeur exécutif sera-t-il un ex-joueur avec une solide connaissance de la gestion de l’entreprise ? Sera-t-il un agent ?

Les membres de l’Association des joueurs auront une importante décision à prendre.