Fête des Mères: Offrez Marc Hervieux en cadeau!

Ce dimanche 8 mai à 15h au Palais Montcalm, à l’occasion de la Fête des Mères, le ténor Marc Hervieux proposera une sélection de ballades et de chansons d’amour tirées de ses trois plus récents albums : Nos Chansons, Nostalgia 1 et 2. Accompagné de son pianiste, il offrira également aux spectateurs ses plus beaux souvenirs musicaux, de Charles Aznavour à Neil Diamond en passant par Elvis et Frank Sinatra. Quelques places sont encore disponibles!

