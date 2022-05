Fin de la sixième vague: la vaccination à jour toujours recommandée

Bien que la sixième vague ait atteint son pic dans de nombreuses régions du pays, la santé publique du Canada continue de recommander la vaccination à jour contre la COVID-19.

Alors que le variant omicron (BA. 1) et sa sous-lignée (BA. 2) semblent échapper aux mécanismes immunitaires, il est de plus en plus pertinent pour les Canadiens d’aller chercher leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

«Bien que l'efficacité du vaccin contre l'infection décroisse avec le temps, selon les données probantes, deux doses d'un vaccin à ARNm maintiennent généralement une bonne efficacité contre les conséquences graves de la maladie, quel que soit le variant, et une dose de rappel fait passer l'efficacité du vaccin contre de telles conséquences à plus de 90%», a précisé l’agence fédérale par voie de communiqué.

Au Québec, comme ailleurs au Canada, de nombreux signes laissent croire à la fin de la sixième vague du virus. Du nombre de cas signalés à la positivité des tests de laboratoire en passant par l’analyse des eaux usées et du nombre d’hospitalisations, les signes montrent une diminution de la transmission dans plusieurs régions au pays.

Ainsi, avec l’arrivée de l’été, le virus devrait moins se propager, estime le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada. «Je pense en général, aussi avec les températures plus clémentes, qu’on est dans une meilleure situation maintenant qu’avant», a-t-il dit en conférence de presse vendredi.

Ce dernier estime qu’avec le beau temps, les Canadiens ont tendance à passer plus de temps à l’extérieur, ce qui permet une diminution de la transmission. «Donc, on sait que normalement, avec le retour à l’école et quand les gens commencent à rentrer à l’intérieur, que l’activité et les cas, les infections augmentent pendant l’automne et l’hiver», a-t-il conclu.