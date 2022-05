Foire de l'emploi: De belles rencontres en présentiel à prévoir

La Chambre de commerce et d'Industrie de Québec est fière de pouvoir offrir l'événement Foire de l'emploi en présentiel cette année. L'édition 2022 de la Foire de l'emploi sera ouvert dès aujourd'hui vendredi le 6 mai de 10h à 20h et demain samedi le 7 mai de 10h à 17h. C'est un rendez-vous incontournable pour ceux à la recherche d'emplois. Plus de 150 employeurs dans différents domaines vous attendent au Centre de Foires d'Expocité.

►Visitez le site pour plus de détails : foireemploi.com