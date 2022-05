Ce classique de la cuisine européenne est un must des tablées québécoises en saison estivale. Bien sûr que le homard bouilli est un incontournable, mais cette recette de homard thermidor cuit au four sous une généreuse sauce mornée et garni de champignons vous comblera de bonheur. Quelques ingrédients supplémentaires et ce roi des mers sera le roi de votre été !

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.

Bon appétit !