La distillation d'alcool en vedette dans un nouvel économusée

Un nouvel économusée consacré à la distillation d'alcool ouvrira ses portes en fin de semaine dans une distillerie de Lanaudière.

L'Économusée du distillateur prend place dans la Distillerie Grand Dérangement, à Saint-Jacques, dont le premier produit, le gin biologique Saga, a été lancé en novembre 2020, suivi de la vodka biologique Petite Eau en juin 2021.

Marcel Mailhot et Jean-Philippe Rail, fondateurs et propriétaires de la distillerie, avaient prévu dès le départ de créer cet espace muséal.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

L'Économusée du distillateur s'ajoute au réseau Artisans à l'oeuvre de la Société du réseau Économusée, dont la mission est de mettre en valeur la diversité des savoir-faire et des pratiques culturelles traditionnelles.

«Avant même la construction de la distillerie, on considérait essentiel d'intégrer un volet éducatif. Grâce à notre collaboration avec la Société du réseau Économusée, c'est une conception muséale de grande qualité que nous dévoilons au public, mais aussi la vulgarisation d'un métier encore nouveau et méconnu au Québec», dit Marcel Mailhot.

Les photos, objets, jeux interactifs et panneaux explicatifs exposés dans l'Économusée permettent d'apprendre une foule de choses sur le métier de distillateur, en abordant ce qui fait la distinction de la Distillerie Grand Dérangement, soit la production d'alcool du grain à la bouteille.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

«Nous sommes l'une des rares distilleries au Québec à produire notre alcool de base nous-mêmes. Ce sont les grains biologiques cultivés à moins de 10 km de la distillerie, sur les terres de Marcel Mailhot, le propriétaire de la distillerie, que nous utilisons. On ne peut pas faire plus local! Et ça nous permet d'offrir des spiritueux certifiés biologiques», explique Louis-Vincent Gagnon, distillateur.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

L'Économusée du distillateur, qui sera inauguré ce vendredi après-midi en présence de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, également ministre responsable de la région de Lanaudière, aborde également certains aspects historiques, dont l'histoire de la déportation des Acadiens en 1755 et leur exode vers plusieurs régions québécoises. Baptisée Distillerie Grand Dérangement en référence à cet événement tragique, la distillerie veut faire honneur aux populations acadiennes ayant participé à la fondation du village de Saint-Jacques et d'autres villages voisins dans cette partie de Lanaudière nommée Nouvelle-Acadie.

Le nouvel économusée ouvrira ses portes au public ce samedi.

Des visites guidées de la distillerie sont également offertes sur réservation.

Pour plus d'information: https://www.grandderangement.ca/