Lance Stroll dans les derniers aux essais libres

Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 arrête son grand cirque à Miami, en Floride. Le Québécois Lance Stroll a manqué de rythme sur l’Autodrome international de Miami, vendredi, remettant le 16e meilleur temps de la séance d’essais libres inaugurale.

Les deux voitures de l’écurie Aston Martin n’ont pas été en mesure de maintenir la cadence imposée par les meneurs, si bien que le meilleur des 23 tours de Stroll fut de 1 min 33,576 s, à près de deux secondes et demie du pilote le plus rapide, Charles Leclerc (Ferrari).

Le coéquipier du Montréalais, Sebastian Vettel, a à peine fait mieux en arrêtant le chronomètre à 1 :33,024, ce qui lui a valu la 14e position.

En haut de classement, Leclerc, le meneur au championnat des pilotes, a devancé par sept centièmes de seconde George Russell (Mercedes).

Les monoplaces sortiront à nouveau des puits plus tard pour le second entraînement de la journée. Les qualifications, samedi, précéderont quant à elles la course du lendemain.