Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen livre ses secrets

Le Musée de la civilisation est l’hôte de l’exposition La science nordique s’invite au Musée où l’on pourra découvrir les équipements scientifiques utilisés à bord du brise-glace de recherche NGCC Amundsen depuis sa mise en service en 2003.

Cette exposition présentée à l’occasion du 89e congrès de l’Acfas, en partenariat avec l’Université Laval, permettra pour la toute première fois de voir de plus près les équipements scientifiques utilisés dans le navire.

Le NGCC Amundsen sillonne les mers de l’Arctique canadien depuis 2003 afin d’étudier les écosystèmes marins et les changements climatiques.

« Notre compréhension de l’évolution de l’écosystème nordique s’est accélérée depuis près de deux décennies grâce à l’engagement de 125 équipes de 25 pays, qui ont déployé sur l’Amundsen plus de 45 programmes scientifiques majeurs permettant à plus de 800 étudiantes et étudiants d’y mener leurs études. L’Université Laval est fière de collaborer à cet effort de recherche collectif », se réjouit la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

L’exposition La science nordique s’invite au Musée est ouverte gratuitement au public les 7, 8 et 10 mai 2022, de 10h à 17h. Elle est présentée dans le hall d’entrée de l’établissement.

« C’est un honneur d’être l’hôte de cette exposition liée à notre mission éducative, notamment auprès des jeunes, pour qui le Musée doit être un lieu de contact avec les sciences », fait valoir le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

À la fine pointe

Une panoplie d’équipements scientifiques à la fine pointe de la technologie sera exposée. Le point de mire de l’exposition est un sous-marin téléguidé muni de bras avec des pinces. L’engin de 1 300 kilos peut manipuler des échantillons situés jusqu’à une profondeur de 1 500 mètres et les loger dans des compartiments pour les remonter à la surface.

De plus, Marcel Babin, un expert mondial en optique marine et en télédétection, aussi lauréat de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la télédétection de la nouvelle frontière arctique canadienne et directeur du Laboratoire de recherche international Takuvik (Université Laval et CNRS), donnera une conférence grand public gratuite intitulée La banquise dans tous ses états, le 10 mai en soirée.

Il n'y a plus de billet disponible pour assister sur place à la conférence, mais elle sera retransmise en direct.

Plusieurs autres activités sont prévues au programme du 89e congrès de l’Acfas qui est organisé en collaboration avec l’Université Laval, du 9 au 13 mai. La présentation complète est disponible sur le site internet de l’Acfas.