Le Salon du Véhicule électrique de Québec ouvrira ses portes à compter du 13 mai

L’événement le plus branché du printemps ouvrira ses portes le vendredi 13 mai à Québec, au Centre de foires d’ExpoCité. Le Salon du Véhicule électrique (SVEQ), présenté par iA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia présente la plus vaste gamme de véhicules électriques de toutes sortes à l’est de la province. Plusieurs manufacturiers automobiles ont confirmé leur présence et exposeront leurs différents modèles proposés en concession tout en conseillant adéquatement les visiteurs souhaitant acquérir une voiture électrique ou hybride. Les visiteurs auront accès à une boucle d’essais routiers en circuit urbain d’environ 5 km qui leur permettra d’essayer le véhicule convoité tout à fait gratuitement.

►Pour les détails : sveq.ebems.com