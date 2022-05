Nouveau creux historique du chômage au Québec

L’emploi au Québec a diminué de 0,6 % en avril et le taux de chômage a connu une baisse de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 3,9 %, selon Statistique Canada.

• À lire aussi: Le litre d'essence à plus de 2$ dans certaines stations-service de Montréal

Le nombre d’emplois à temps complet a enregistré un creux de 0,8 % dans la province entre les mois de mars et d’avril 2022. Il s’agit d’une baisse de 29 800 emplois.

Ce recul peut s’expliquer par une diminution des emplois dans les secteurs de la construction et des services d’enseignement, selon l’agence fédérale. Le Québec est d’ailleurs la province qui a observé l’un des reculs les plus importants des emplois dans la construction (-16 000, -5,4 %).

Les travailleurs dans le secteur de l’administration publique sont cependant plus nombreux depuis le dernier mois, avec une hausse de 2,5 %, soit 6700 emplois.

À l’inverse, plus de Québécois ont obtenu un travail à temps partiel avec 3200 emplois de plus en avril, ce qui représente un bond de 0,4 % comparativement au mois de mars et poursuit la croissance perçue les mois précédents.

«La diminution de l’emploi en avril au Québec peut sembler étonnante. Toutefois, elle fait suite à deux mois de croissance rapide (février et mars) qui ont plus que compensé les reculs enregistrés en janvier, lors du confinement du début de l’année», a expliqué Joëlle Noreau, économiste principale chez Desjardins.

Au total, 19 100 emplois ont été créés au Québec depuis le début de l’année 2022.

Taux de chômage bas et stable

Le taux de chômage a peu varié d’un mois à l’autre dans la Belle Province et s’est maintenu à un creux de 3,9 %.

«Selon toute vraisemblance, le taux de chômage devrait diminuer moins rapidement dans les prochains mois», a souligné Mme Noreau.

La proportion de personnes âgées de 25 à 54 ans dans le marché du travail au Québec, qui atteint 89,5 % en avril, reste tout de même supérieure à celle observée au niveau national (88,4 %).

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le taux de chômage est resté le même d’un mois à l’autre en se maintenant à 4,8 % en avril. L’emploi a toutefois baissé de 0,9 % dans la métropole, soit 20 400 employés de moins.

Si le retour du travail au bureau reprend peu à peu au pays avec la levée des restrictions sanitaires, la partie québécoise de la RMR d’Ottawa-Gatineau (39,4 %) et la RMR de Québec (32,9 %) affichent des taux de personnes travaillant chez elles plus élevés que la moyenne nationale de 26,1 %.

Au Canada, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,2 % en avril. L’emploi a peu varié avec une hausse de 0,1 %, après avoir connu deux mois consécutifs d’augmentation.

La province voisine de l’Ontario a vu peu de variation de ses chiffres en avril. Son taux de chômage s’est établi à 5,4 % (+0,1 pt), quand l’emploi a progressé de 0,2 % en avril. Même son de cloche pour la RMR de Toronto, où le travail a augmenté de 8300, soit 0,2 % par rapport au mois précédent.