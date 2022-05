Les Augustinois sont les plus taxés

Malgré des surplus records engrangés par leur Ville et une baisse de taxes de 8 % en 2022, les citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures sont encore, de loin, les plus taxés de l’agglomération de Québec, 16 ans après les défusions.

Les Augustinois trônent toujours au sommet du palmarès du compte de taxes le plus élevé de l’agglo alors que ceux de L’Ancienne-Lorette reçoivent la facture la moins salée.

Pour une maison évaluée à 300 000 $, par exemple, les Augustinois paient 365 $ de plus par année qu’un résident de L’Ancienne-Lorette et 344 $ de plus qu’à Cap-Rouge ou Beauport (voir le tableau) selon les données colligées par Le Journal.

Précisons qu’à Québec, il y a encore des variations importantes sur le compte de taxes, en fonction du secteur où l’on réside.

Vingt ans après les fusions, imposées par l’État québécois, les dettes des anciennes villes n’ont pas toutes été épongées.

Un lent rattrapage

Le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, a déjà promis un gel de taxes jusqu’en 2025.

Il espère combler l’écart avec les autres villes et revenir dans la moyenne d’ici « quelques années ».

« Ça ne prendra pas 20 ans... Moi, je suis maître chez nous, mais qu’est-ce que ça sera ailleurs ? Je ne le sais pas. C’est pour ça que c’est difficile de dire un nombre d’années. »

Entre 2015 et 2020, les taxes ont grimpé de plus de 40 % à Saint-Augustin (en incluant la hausse de 25 % d’un seul coup en 2015).

La Ville de Québec est en partie responsable de la situation en raison de la quote-part trop élevée qu’elle a imposée, pendant des années, aux villes défusionnées.

Mais Saint-Augustin est aussi responsable de son propre malheur, analyse le maire.

« Oui, il y a eu surfacturation, mais chez nous, la moitié des problèmes vient de l’interne. C’est l’héritage du passé », analyse-t-il, pointant du doigt l’ancienne administration et le « gouffre financier » lié à diverses infrastructures comme le défunt Centre Jean-Marie-Roy ou l’Activital.

Sa Ville a toutefois renversé la vapeur et nage actuellement dans les surplus.

Mardi soir, on apprenait que Saint-Augustin avait dégagé un surplus de près de 42 M$ pour la seule année 2021. La Ville dispose désormais d’un « coussin » de 87,5 M$ à la banque, alors que sa dette s’élève à 53,8 M$.

Le maire Juneau ferme néanmoins la porte à toute nouvelle baisse de taxes, une « fausse bonne idée », dit celui qui prône, en priorité, le remboursement intégral de la dette.

La facture la plus basse

Selon le maire de L’Ancienne-Lorette, Gaétan Pageau, les chiffres du Journal remettent les choses en perspective, alors que des citoyens exigent un remboursement pour les taxes payées en trop depuis 2008 via la quote-part versée à Québec.

Il répète à qui veut l’entendre que leur compte de taxes est déjà le plus bas.

L’ancien maire Émile Loranger, dit-il, « a toujours eu ce souci-là de respecter la capacité de payer des citoyens. J’ai travaillé pendant sept ans avec lui, je l’ai vu aller. L’objectif, c’est toujours de s’assurer de donner le plus de services en allant chercher le moins d’argent possible dans la poche des gens ».

Taxes pour une maison de 300 000 $ (Agglomération de Québec)

Villes

(ou anciennes villes) Taux de taxation Tarif unique

(aqueduc, égouts, déchets) Facture totale en 2022 Saint-Augustin-de-Desmaures 0,9772 $/100 $ d’évaluation 457 $ 3389 $ Québec (ex-Ville de Québec) 0,8593 $/100 $ d’évaluation 467 $ 3174 $ * Québec (Loretteville) 0,8593 $/100 $ d’évaluation 467 $ 3061 $ * Québec (Val-Bélair ) 0,8593 $/100 $ d’évaluation 467 $ 3053 $ * Québec (Sainte-Foy) 0,8593 $/100 $ d’évaluation 467 $ 3046 $ * Québec

(Beauport, Cap-Rouge, Charlesbourg,

Lac-Saint-Charles, Saint-Émile,

Sillery, Vanier) 0,8593 $/100 $ d’évaluation 467 $ 3045 $ L’Ancienne-Lorette 0,8637 $/100 $ d’évaluation 433 $ 3024 $

*Les résidents du centre-ville de Québec (+129 $), Loretteville (+16 $), Val-Bélair (+8 $) et Sainte-Foy (+1 $) doivent encore payer une taxe additionnelle liée aux dettes des anciennes villes, avant les fusions de 2002.

Note : Certains montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau.