Les petits Nordiques éliminés par le prodige James Scantlebury

Les petits Nordiques ont tout fait pour le contrer, mais le prodige James Scantlebury a mis fin à leur Tournoi pee-wee vendredi soir, en inscrivant tous les buts des siens dans une victoire de 4 à 3 de l’Arsenal du Lac-St-Louis.

Le nom de Scantlebury était assurément bien en évidence dans le plan de match des petits Nordiques. En 30 rencontres avant le début de la compétition, l’attaquant de Châteauguay avait inscrit pas moins de... 118 buts.

Il revendique désormais six filets – et deux aides – en quatre matchs à Québec dans la classe AA Élites.

Les jeunes joueurs de l’entraîneur Alexandre Paré ont bien réussi à contrer le prolifique marqueur durant une bonne partie du match.

Ils ont même pris les devants à trois reprises dans la confrontation, disputée au Pavillon de la jeunesse, à l’instar de toutes les parties du jour en raison de la présentation au Centre Vidéotron du spectacle d’Avril Lavigne.

Alex Desruisseaux a ouvert le pointage avec près de trois minutes d’écoulées au second vingt. Charly Roy, quelques minutes plus tard, et Justin-Pier Isabel, avec 12 minutes à faire en troisième, ont aussi trouvé le fond du filet pour les favoris locaux.

Réplique immédiate

Mais chaque fois, l’Arsenal a répliqué par l’entremise de Scantlebury. Il a profité de la chute d’un adversaire pour niveler la marque à 3 à 3 à mi-chemin au dernier engagement, puis est sauté sur une rondelle laissée libre devant la cage des Nordiques pour procurer une avance définitive aux siens quelque trois minutes plus tard.

Les petits Nordiques, représentés cette année par les Corsaires de Pointe-Levy, terminent donc leur participation au Tournoi pee-wee avec une fiche d’une victoire contre deux revers.

Ils avaient subi une défaite crève-cœur de 3 à 2 en prolongation à leur premier match au Centre Vidéotron, face aux Oil Barons Jr. de Fort McMurray.

Puis, ils ont prolongé leur compétition en triomphant des Atlantics Select par la marque de 10 à 1, le lendemain.

Une foule animée

Plus tôt en soirée, les Rorquals de Charlevoix s’étaient assurés de faire lever le party dans le Pavillon de la jeunesse.

L’équipe de la classe AA a vaincu les Raiders de Reston 5 à 4 devant une foule animée et partisane, qui a retenu son souffle quand les visiteurs ont réduit l’écart à un seul but en fin de rencontre.

Ils affronteront samedi les Grands Ducs de Richelieu.

Le tournoi reprend sa forme habituelle samedi, alors que sept rencontres seront disputées au Centre Vidéotron avant le match des Remparts.

Au programme samedi

Centre Vidéotron

8 h – AA

Eastern Shore Mariners c. | Laval Riverains

9 h 15 – AA Élites

Swiss Eastern Selects c. | Cascades Élite

10 h 30 – AA Élites

SSF Blizzard c. | Blainville-Boisbriand Armada

11 h 45 – AA

Pownal Red Devils c. | Colorado Avalanche

13 h – AA

Beauce-Nord – Bellechasse Regroupement c. | gagnant du match entre Eastern Shore Mariners et Laval Riverains

14 h 15 – AA Élites

Outaouais Intrépides c. | gagnant du match entre Swiss Eastern Selects et Cascades Élite

15 h 30 – AA Élites

Hershey Bears jr c. | gagnant du match entre SSF Blizzard et Blainville-Boisbriand Armada