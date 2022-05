Les Sea Dogs remettent les pendules à l’heure

RIMOUSKI | Surpris par l’Océanic lors du premier match de la série, les Sea Dogs de Saint John ont remis les pendules à l’heure avec un gain de 4-2 sur la formation rimouskoise ce vendredi soir au Nouveau-Brunswick pour créer l’égalité 1-1 dans la série huitième de finale de la LHJMQ.

Connor Trenholm a réussi un doublé pour les gagnants. Les autres filets des vainqueurs étant l’œuvre de Raivis Kristian Anson et William Dufour. La réplique de l’Océanic est venue des Mathis Gauthier et de Louis Robin.

«J’ai aimé voir les gars continuer de forcer à 4-0. Il n’y a pas eu d’hémorragie. Nous n’avons pas à rougir de notre performance surtout que nous avons terminé le match avec 10 attaquants. On revient à Rimouski à égalité 1-1 alors que la plupart des observateurs nous éliminaient en trois», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Départ canon des Sea Dogs

Comme il fallait s’y attendre, les Sea Dogs ont amorcé le match en lion. Connor Trenholm a ouvert la marque avec un tir du côté de la mitaine que Gabriel Robert aimerait sûrement revoir. Dans les instants suivants, Alexandre Lefebvre a écopé d’une pénalité majeure et d’une extrême inconduite de partie pour avoir donné du genou. L’Océanic est parvenu à écouler cette infériorité de cinq minutes grâce à son cerbère qui a multiplié les arrêts.

Deuxième plus serrée

Deuxième période plus serrée, notamment en raison du fait que l’Océanic a joué presque 10 minutes en avantage numérique. Les Sea Dogs ont doublé leur avance sur le 2e du match de Trenholm qui a fait dévier le tir de la ligne bleue de Yan Kuznetsov. Blessé en fin de première période sur une mise en échec d’Olivier Picard en fond de territoire défensif, Julien Béland n’est pas revenu au jeu par la suite. Avec l’expulsion de Lefebvre, l’Océanic a dû se débrouiller avec 10 attaquants.

Deux buts par équipe en troisième

Les deux équipes ont marqué à deux reprises en troisième. Les Sea Dogs ont porté la marque à 4-0 avec deux buts en avantage numérique inscrits par Anson et Dufour. Après le but de Dufour, Patrik Hamrla s’est amené en relève à Gabriel Robert. Il a bloqué les neuf tirs auxquels il a fait face et l’Océanic a réduit l’écart à deux buts par l’entremise de Gauthier et de Robin qui a profité d’une passe parfaite de Xavier Cormier.

En bref

Serge Beausoleil avait apporté deux changements à sa formation. Les attaquants Cam Thomson et Alexandre Lefebvre ont remplacé les recrues de 16 ans Maêl St-Denis et Maxim Coursol. Le défenseur Charles Côté est le seul blessé dans le camp de l’Océanic. La série se transporte à Rimouski pour les matchs 3 et 4 lundi et mardi.