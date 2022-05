L'homme qui a attaqué Dave Chappelle sur scène a été inculpé de quatre délits mineurs

L'agresseur présumé de Dave Chappelle a été inculpé de quatre délits mineurs pour l'incident survenu en début de semaine.

Isaiah Lee a couru sur la scène et plaqué l'humoriste au sol pendant son spectacle au Hollywood Bowl de Los Angeles, mardi (3 mai 22).

Les responsables de la police ont déclaré qu'il portait un faux-pistolet pouvant éjecter une lame de couteau, bien réelle.

Selon The Hollywood Reporter, le bureau du procureur de la ville de Los Angeles a déposé jeudi des accusations de délit mineur contre le suspect.

Les chefs d'accusation sont les suivants : coups et blessures, possession d'une arme dans l'intention de commettre une agression, accès non autorisé à l'espace scénique pendant un spectacle et commission d'un acte qui retarde un événement ou interfère avec un artiste.

Le procureur de la ville, Mike Feuer, a annoncé les accusations dans une vidéo sur Twitter, expliquant que «cette attaque présumée doit avoir des conséquences».

Un porte-parole a cependant indiqué que les accusations de crime ne seront pas poursuivies.

Après l'incident, le porte-parole de l'humoriste a déclaré que Dave Chappelle «refuse de laisser l'incident d'hier soir éclipser la magie de ce moment historique», en référence à son grand spectacle : «Aussi malheureux et déstabilisant que l'incident ait été, Chappelle a continué son spectacle».