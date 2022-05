Maman est un superhéros. Une championne du multitâche qui porte tous les chapeaux, de chauffeur de taxi à premier répondant, en passant par quelques gestions de crise... par jour ! Des fois, aussi, maman a soif. Soif de vin blanc ou rouge, tranquille ou effervescent, nature ou classique, boisé ou pas. Quels que soient ses goûts, vous trouverez ici de quoi lui faire plaisir.

Santé à toutes !

Quails’ Gate, Chardonnay 2019, Okanagan Valley

★★★ | 23,85 $ | Canada | 12,5 % | 2 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 12456179

La famille Stewart n’a jamais ménagé ses efforts pour l’élaboration de ses vins, si bien qu’elle est considérée comme l’un des meilleurs producteurs de l’Okanagan. Ce chardonnay n’a rien de banal. Son fruité généreux et son boisé bien intégré lui donnent des airs de vin du Nouveau-Monde, alors que sa trame fraîche et sa faible teneur en alcool nous amènent quelque part entre Chablis et Pouilly-Fuissé, en Bourgogne. Jolie finale aux notes d’agrumes, de brioche et d’amande fraîche.

Angiolino Maule, Masieri 2020, Vino da Tavola

★★★ | 21,95 $ | Italie | 11,5 % | <1,2 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 12846741

Précurseur du mouvement nature en Italie, Angiolino Maule cultive le garganega (le cépage du Soave) dans des sols volcaniques, à l’est de Vérone. Si votre mère a l’âme aventureuse, elle aura peut-être un faible pour son Masieri, un vin blanc de garganega. Non filtré, d’où son aspect trouble, le 2020 est frais et assez ample en bouche, avec des notes de réduction qui évoquent la paille et les céréales grillées. Laissez-le respirer en carafe une demi-heure pour faire ressortir le fruit.

Les Vins de Vienne, Reméage 2020

★★★ | 19,95 $ | France | 13 % | 1 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 14861952

Un blanc bourré de soleil élaboré par la maison de négoce Les Vins de Vienne fondée par le trio de vignerons que sont Pierre Gaillard, Yves Cuilleron et François Villard. Dominé par le chardonnay et le viognier, cet assemblage méditerranéen se distingue par son équilibre et son éclat. Des parfums aguicheurs de pêche, de poire, de miel et de lavande. C’est ample, riche, tout en rondeur sans pour autant manquer de vivacité. Bonne persistance sur des amers de qualité.

Humo Blanco, Sauvignon Blanc 2021, Edicion Limitada

★★★ | 17,45 $ | Chili | 13,5 % | 1,4 g/L – Biodynamie

Photo courtoisie





Code SAQ : 13727903

Votre mère est une fidèle de la cuvée Les Fumées Blanches ? Faites-la voyager un peu avec ce sauvignon blanc chilien, lui aussi élaboré par François Lurton. Le nom Humo Blanco est d’ailleurs une traduction libre de « fumées blanches » et réfère au brouillard matinal qui recouvre les vignobles, situés à proximité de l’océan Pacifique. Le nez oscille entre les agrumes et les asperges, la bouche est fraîche, tendue et dotée d’une finale saline qui appelle une salade de légumes grillés et féta.

Domaine St-Jean de la Gineste, Corbières 2020, Carte Blanche

★★★ | 19,00 $ | France | 14 % | 2,2 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 875252

La saison du barbecue commence enfin et pour mettre en valeur vos délicieuses grillades, rien de mieux qu’un bon rouge du Languedoc comme ce corbières. Assemblage de carignan (50 %), de mourvèdre et de syrah, il offre un juste équilibre entre le fruit et la mâche tannique. Souple en attaque, plutôt corsé en milieu et en fin de bouche, avec bien assez de tanins pour accompagner une viande rouge bien saignante. La finale du 2020 embaume le thym, le ciste et autres parfums de la garrigue.

Burg Ravensburg, Pinot noir 2019, Baden

★★★ | 24,55 $ | Allemagne | 12,5 % | 1,7 g/L – Biologique

Photo courtoisie





Code SAQ : 13859501

Il n’y a pas qu’en Bourgogne qu’on produit du bon pinot noir. À preuve, ce rouge aux parfums irrésistibles élaboré dans la région de Baden, au sud-ouest de l’Allemagne. Burg Ravensburg est d’ailleurs l’un des plus anciens producteurs du pays ; on y fait du vin depuis... 760 ans ! Du pinot au fruité généreux et précis. Des tanins délicats, un corps soyeux et assez ample, le tout étant porté par une acidité vibrante. Léger et bien sec, il laisse une finale agréable évoquant la cerise et les épices. On prend soin de le servir frais.

Lanson, Champagne Brut Rosé

★★★★ | 70,25 $ | France | 12,5 % | 9,6 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 11588639

Envie d’une petite folie ? Le champagne rosé de la maison Lanson a gagné en finesse et en précision depuis une dizaine d’années et le nouvel arrivage en est une autre preuve. Très droit et tendu, malgré un dosage à près de 10 grammes. Une bulle fine, de la tenue, voire une certaine tannicité, et un bouquet complexe de fruits rouges aigrelets, de poire Anjou, de pain grillé et de champignons. Aussi bon à table qu’à l’apéritif, avec un plateau de fruits de mer.

Grupo Fernandez, Dehesa la Granja Rivera 2015, Vino de la tierra

★★★ | 20,95 $ | Espagne | 14,5 % | 1,6 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 928036

Si vous aimez les rouges généreux tout en ayant de la mesure, vous allez adorer celui-ci, élaboré par la famille d’Alejandro Fernández, figure de proue de la viticulture espagnole. Avec déjà 7 ans au compteur, ce tempranillo 100 % laisse déjà entrevoir de fines traces d’évolution avec un registre secondaire de venaison, d’écurie, de café et de cuir, le tout sur fond de fruits noirs. Un vin charnu s’articulant autour de tanins lisses et bien intégrés. Finale ample qui s’étire sur des notes de prune, de cerise confite et une touche vanillée. Un vin savoureux à parfaite maturité.

Laurence et Rémi Dufaitre, Beaujolais-Villages 2021, Prémices

★★★ | 26,00 $ | France | 12 % | <1,2 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 13710909

Laurence et Rémi Dufaitre sont installés depuis 2001 au sud du mont Brouilly. Leur beaujolais--villages est issu de vignes de plus de 50 ans et vinifié en grappe entière, selon la méthode beaujolaise. Au nez, on ne peut s’y méprendre : c’est du gamay et c’est du vin nature. Le 2021 exhale les parfums fruités et poivrés caractéristiques du cépage, tout comme sa souplesse et sa vitalité. Léger, croquant et frais comme un jour de mai. Parfait pour un brunch en famille !

Domaine Lafrance, Cidre mousseux rosé 2018

★★★ | 15,95 $ | Québec | 9,5 % | 55 g/L

Photo courtoisie





Code SAQ : 13258289

La 6e édition de la Semaine du cidre du Québec se déroule en ce moment même et jusqu’au 15 mai 2022. Pour accompagner le dessert ou pour faire plaisir aux becs sucrés à l’apéro, goûtez cette cuvée signée par la famille Lafrance, cidriculteurs à Saint-Joseph-du-Lac. Un assemblage de mcintosh, de cortland, de spartan et de geneva, une pomme dont la chair rouge confère au cidre sa jolie couleur rose pâle. Sucré, mais sans lourdeur, et gorgé de saveurs de pommes et de sucre d’orge. Servir autour de 6-7 °C avec un shortcake aux fraises.