Morts suspectes en Gaspésie: la SQ ouvre une enquête à Carleton-sur-Mer

La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête après la découverte de deux personnes inconscientes qui sont finalement décédées dans une résidence de Carleton-sur-Mer.

• À lire aussi: [PHOTOS] Tentative de meurtre dans Beauport, le conjoint de la victime arrêté

Les autorités ont fait la triste découverte jeudi soir, vers 21h30, dans une maison du chemin Saint-Louis.

Sur place, deux individus ont été retrouvés grièvement blessés, dont l’un était inconscient. Leur décès a été finalement confirmé quelques heures plus tard au centre hospitalier, explique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Il s’agit d’un homme dans la soixantaine et d’une femme dans la cinquantaine. La relation entre les deux défunts et leur rôle dans la tragédie n’a pas encore été divulguée.

Le service des enquêtes des Crimes contre la personne et celui de l’identité judiciaire ont été déployés sur les lieux pour établir les causes et circonstances de cette affaire nébuleuse.

Il n’a pas été possible de savoir de quel type de blessure souffraient les victimes, ni si une tierce personne était impliquée dans l’événement.