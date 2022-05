Pierre Poilievre en mode séduction en Beauce

SAINTE-MARIE | Le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a prêché au centre d’une centaine de disciples, vendredi soir, en Beauce.

• À lire aussi: L’avortement dans la course conservatrice

• À lire aussi: Parti conservateur: malaises, coups bas et demi-vérités

• À lire aussi: Premier débat conservateur: bataille de ruelle entre Poilievre et Charest

Après un premier débat corsé jeudi soir à Ottawa, le député de Carleton, en Ontario, a visité deux fermes beauceronnes avant de prononcer un discours d’une vingtaine de minutes en soirée à Sainte-Marie. Dans la salle, la capacité de 150 personnes a été atteinte ou presque et les masques sont rapidement disparus.

L’ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui s’est rangé dans le camp de Pierre Poilievre, a présenté celui qu’il souhaite voir devenir chef. « En Beauce, vous n’êtes pas des suiveux. Vous suivez quand c’est intelligent », a lancé le politicien de 65 ans.

Dans un français plus que respectable et une pointe d’humour, M. Poilievre a surtout parlé de liberté et d’économie. « Dans les derniers deux ans, les gens ne se sentent pas trop libres ici au Canada. Les gens ont perdu le contrôle de leur vie », a-t-il mentionné, promettant le pays le plus libre au monde dans le futur.

Le candidat a aussi affirmé qu’il continuerait de s’opposer à la vaccination obligatoire. « Ça devrait être un choix personnel », a-t-il dit sous les applaudissements. Ce dernier veut également soutenir le système de gestion de l’offre pour les agriculteurs.

Sombre bilan

Moins agressif que la veille, M. Poilievre a toutefois continué de dénoncer le bilan fiscal de Jean Charest. « Il a augmenté la taxe de vente, il a augmenté les taxes sur l’essence et il a mis en place une taxe de santé. Le Québec était la province la plus endettée au Canada. »

Le portrait de l’économie du gouvernement Trudeau n’est guère plus reluisant selon Pierre Poilievre.

« Justin Trudeau a ajouté 600 milliards de dollars à notre dette nationale. Il a doublé la dette. Il faut rétablir le contrôle de nos dépenses. »

Peu de visages connus ont assisté à la soirée visant à recruter de nouveaux membres pour voter en septembre. L’homme d’affaires Placide Poulin, 84 ans, était parmi les curieux voulant entendre Pierre Poilievre, qui souhaite devenir premier ministre du Canada.

Cinq ans après son élection, M. Poilievre veut enfin bannir tout le pétrole provenant d’outre-mer. « On ne produit pas assez d’énergie ici. »