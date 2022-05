Plus difficile d’obtenir les pilules abortives au Canada?

Les pilules abortives pourraient devenir encore plus difficilement accessibles au Canada à cause de l’accès menacé à l’avortement aux États-Unis.

En attendant le jugement de la Cour suprême qui pourrait annuler la légalisation de l’avortement partout aux États-Unis, le Dr Dustin Costescu, un obstétricien-gynécologue et professeur agrégé à l’Université McMaster, prévoit une augmentation des commandes de pilules abortives aux États-Unis, ce qui pourrait se traduire par des pénuries pour ces médicaments au Canada, a rapporté Global News.

Selon lui, les gens pourraient commencer à acquérir des doses afin de pouvoir utiliser le médicament s’ils en ont besoin à l’avenir.

Les craintes concernant l’avenir de l’accès à l’avortement aux États-Unis ont été renouvelées lundi lorsqu’un projet de document a été divulgué à Politico, suggérant que la Cour suprême est sur le point d’annuler Roe v. Wade, l’affaire historique de 1973 qui a légalisé l’avortement dans tout le pays.

Au moins 13 États sont sur le point d’interdire immédiatement la procédure si la décision finale du tribunal, attendue en juin ou juillet 2022, reflète le projet de décision. Plus d’une douzaine d’autres États pourraient rapidement emboîter le pas.

Solution de rechange à l’avortement chirurgical

Au Canada, le droit à l’avortement est légal, mais la procédure n’est pas toujours facilement accessible pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une clinique.

Action Canada pour la santé et les droits sexuels (ACSHR) indique que le temps d’attente moyen pour les avortements chirurgicaux est d’une à deux semaines, mais peut grimper jusqu’à cinq semaines pour les soins d’avortement tardif, ce qui est plus rare, mais peut être médicalement nécessaire.

Les pilules abortives sont prises comme un régime combiné de deux médicaments, soit la mifépristone et le misoprostol. Elles peuvent aider à surmonter ces obstacles, mais les défenseurs affirment que l’accès peut également être limité.

«Il y a une idée fausse courante, selon laquelle les gens peuvent aller simplement chez leur médecin ou dans une clinique sans rendez-vous et obtenir immédiatement la pilule, et ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment», a affirmé Makeda Zook, responsable de la ligne d’accès de l’ACHSR.

Les pilules abortives ont été approuvées par Santé Canada en 2015, mais ne sont devenues disponibles qu’au début de 2017, les deux médicaments étant emballés ensemble sous la marque Mifegymiso. Diverses restrictions, telles que l’exigence que seuls des médecins spécialement formés, et non des pharmaciens, prescrivent le médicament et regardent le patient prendre la pilule, étaient en place jusqu’en novembre.

Toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Nunavut, incluent le Mifegymiso dans le cadre de l’assurance-maladie provinciale. Les régimes fédéraux de santé couvrent également les pilules pour les Canadiens autochtones, les réfugiés et les détenus.