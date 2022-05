Viol collectif d’une cégépienne: un proxénète écope de quatre ans

Déjà déclaré délinquant à contrôler, un dangereux proxénète qui avait organisé le viol collectif d’une cégépienne pour la forcer à se prostituer a écopé, aujourd'hui, de quatre années d’incarcération supplémentaires.

« Le délinquant aurait recueilli leur argent en leur disant que ce n’était pas gratuit. Ils l’ont violée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance », a déploré le juge Pierre Dupras en condamnant Emmanuel Stark, aujourd'hui au palais de justice de Montréal.

Stark, 48 ans, est un violent proxénète qui avait déjà écopé de 7 ans et demi d’incarcération en décembre dernier pour avoir exploité deux femmes en 2016 et 2017. Or, deux décennies plus tôt, il avait fait une autre victime rencontrée dans un restaurant.

« Le délinquant, qui aura eu tôt fait d’emménager chez elle, l’a battue une première fois, puis encore en d’autres occasions. Il la frappait parce qu’il voulait qu’elle travaille dans un bar de danseuses nues », a expliqué le juge.

Obsédé par l’argent

La jeune femme a finalement craqué et, terrifiée, elle a accepté de se plier aux exigences de ce proxénète.

Obsédé par l’argent, Stark prenait tous les revenus, allant même jusqu’à fouiller à nu l’étudiante pour s’assurer qu’elle lui donne tout. Et chaque fois que cela lui tentait, il la violait.

« La relation prendra fin en octobre 2017 alors que battue de nouveau, elle sera transportée à l’hôpital, a dit le magistrat. Par la suite, elle réussira à fuir l’accusé et vit maintenant exilée à l’étranger. »

Arrêté des années plus tard, il a été déclaré coupable d’une kyrielle d’accusations, dont d’agression sexuelle avec la participation de tiers et d’avoir induit une femme à la prostitution.

Rappelant la violence « inouïe » qu’a subie la victime, le juge n’a ainsi pas hésité à condamner Stark à quatre ans de pénitencier, en plus de le déclarer délinquant sexuel pour 20 ans.