Un voleur de bijoux en série arrêté à Montréal

Un bijoutier de l’ouest de Montréal se réjouit de la mise en accusation du voleur professionnel qui lui aurait dérobé pour plus de 1,2 millions $ de marchandise, soit les économies de toute une vie, en novembre dernier, à quelques jours de Noël.

Les propriétaires de la Bijouterie Futuriste, Rami Safadi et son frère Adnan, ont ressenti un certain soulagement en apprenant l'arrestation d'un suspect, Daniel Simard âgé de 50 ans, pour le cambriolage de leur boutique. «On est surtout contents qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre, détruire d'autres familles... Mais c'est sûr que nous, dans notre cœur, on n'a rien récupéré», a confié à l'Agence QMI M. Safadi.

Avec son frère, ils ont dû tout reprendre à zéro après le cambriolage, cet hiver.

«Mentalement, on a pris un gros un coup», a-t-il avoué, encore bouleversé par les événements.

C'est que les propriétaires ne se sont jamais vraiment remis du cambriolage de leur bijouterie.

Des pertes importantes

En plus d'avoir perdu 1,2 millions $ en bijoux volés, les Safadi ont dû rembourser les fournisseurs, faisant grimper la somme de leur dette à trois millions. La perquisition au domicile du suspect a quand même permis aux propriétaires de récupérer quelques bijoux, d'une valeur approximative de 2000 $.

Après le vol, certaines personnes ont tenté de profiter de la situation pour escroquer les propriétaires, en réclamant par exemple un plus gros montant que la valeur réelle des bijoux qui avaient été volés, a indiqué M. Safadi. Malgré tout, les propriétaires ont voulu souligner la générosité d'autres clients qui, au début, ont acheté plusieurs chèques cadeaux de la bijouterie pour les aider à repartir.

Un cambriolage de calibre «professionnel»

Dans la nuit du 30 novembre 2021, Daniel Simard ainsi que son complice qui n'a toujours pas été arrêté sont entrés dans la bijouterie en faisant un trou dans un mur, vers 2 h. Ils ont ensuite désactivé les systèmes d'alarme et les caméras de surveillance, avant de cambrioler les lieux et de repartir, 2 heures plus tard.

Après avoir comparu jeudi dernier, le suspect, maintenant détenu, fait face à quinze chefs d'accusations.

L'individu a déjà été accusé de crimes semblables dans d'autres secteurs de la province, comme à LaSalle et à Trois-Rivières.

-Avec Erika Aubin, Le Journal de Montréal