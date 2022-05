Une nouvelle approche qui paye

Après une première moitié de saison difficile, l’attaquant finlandais des Remparts Viljami Marjala a changé son approche et les résultats sont évidents. Après avoir terminé la saison régulière avec 25 points à ses 26 derniers matchs, il a été l’attaquant le plus productif offensivement jeudi lors du premier match de la série contre les Saguenéens.

Marjala a récolté trois mentions d’aide dans la victoire de 6 à 1 des Diables rouges ce qui lui a valu d’être nommé la deuxième étoile de la rencontre.

« Il a vraiment eu un bon match, a reconnu l’entraîneur Patrick Roy vendredi. Il complète bien [Mikaël] Huchette et [Olivier] Coulombe. Je lui ai même donné des séquences avec [Xavier] Filion et [Zachary] Gravel. C’est un gars qui est capable de jouer des minutes. Il joue de mieux en mieux et je suis content pour lui. Il progresse super bien. Il a amené une profondeur à notre alignement qu’on avait besoin. »

Choix de cinquième ronde des Sabres de Buffalo au dernier repêchage de la LNH, Marjala a mis du temps à se mettre en marche.

À la pause de Noël, il ne comptait que 12 points en 30 matchs, et ce, malgré une utilisation régulière en avantage numérique.

PLUS IMPLIQUÉ

À son retour de la longue pause,

Marjala a décidé de s’impliquer davantage, d’utiliser son corps et de lancer plus. Des conseils répétés par le personnel d’entraîneur des Remparts, mais également par le personnel de développement des Sabres de Buffalo.

« J’ai commencé à jouer un peu plus avec la rondelle, à faire des jeux. Je voulais aussi être plus impliqué dans le jeu et être un meneur sur mon trio. »

Placé aux côtés d’Huchette et de

Coulombe depuis plusieurs semaines, son trio a rendu de fiers services aux Diables rouges dans un rôle de soutien. Jeudi, le trio a inscrit deux buts et cumulé huit points.

« On travaille fort à chaque présence. On se trouve sur la patinoire et je pense qu’on joue un jeu simple », estime Marjala.

PROFONDEUR

D’ailleurs, malgré le début des séries éliminatoires, les Remparts n’ont pas changé leur approche quant à l’utilisation de leurs trios. Jeudi, aucun attaquant n’a joué plus de 20 minutes dans la rencontre et l’attaque est venue d’un peu partout.

« C’est important. C’est le fun quand tout le monde participe et, toute l’année, on a joué à quatre trios ce qui permet à tout le monde d’amener de l’offensive. On a tous eu du temps de glace et on est en confiance », racontait Huchette après le match de jeudi.

Pour Roy, cette recette ne changera pas et il cite les Oilers d’Edmonton en exemple.

« Lors du premier match entre Los Angeles et Edmonton, Connor McDavid a joué quelque chose comme 23 minutes [25 min 33 s] et ils ont perdu puis, le lendemain, ils ont gagné 6 à 0 et il a joué moins de 18 minutes [16 min 52 s]. Il faut que tu sois capable de jouer avec intensité et énergie. En principe, quand tu joues deux matchs en deux soirs, tu ne peux pas jouer 25 minutes et arriver le lendemain et performer. »

Appliquer la « règle de minuit »

Après avoir dominé les Saguenéens de Chicoutimi jeudi, les Remparts tenteront de doubler leur avance, samedi soir. Pour ce faire, ils devront s’assurer de ne pas tomber dans la complaisance, prévient Patrick Roy.

La nature humaine fait en sorte qu’il n’est pas rare qu’une équipe entame un match de façon un peu moins acharnée après une victoire sans équivoque. À l’interne, les joueurs des Diables rouges appliquent la « règle de minuit ».

Elle est fort simple : à minuit, peu importe le résultat du match, tout est à recommencer le lendemain.

« Les joueurs utilisent l’expression règle de minuit, mais quand tu as gagné, tu as toujours tendance à vouloir commencer plus mollement le prochain match. J’ai confiance en notre groupe parce que, depuis janvier, on joue avec constance et énergie soir après soir », mentionne Patrick Roy.

« Il faudra être prêt parce que quand on va regarder le compteur, ça va être marqué Remparts 0 et Saguenéens 0. Il va y avoir 20 minutes au tableau et ce sera inscrit qu’on est en première période », rappelle-t-il.

« J’ÉTAIS NERVEUX »

Au cours des dernières semaines, les Remparts avaient répété à quel point ils étaient confiants à l’aube des séries. Néanmoins, Roy n’a pas caché qu’il avait hâte de voir comment son équipe se comporterait lors du premier match des séries.

« J’étais nerveux, a-t-il avoué. J’ai beaucoup de respect pour Yanick [Jean, l’entraîneur-chef des Saguenéens]. C’est un gars passionné et je sais qu’il va toujours bien préparer son équipe. Je m’attendais à ce qu’ils sortent forts comme ils l’ont fait. Après la première période, c’était 0 à 0. On a donc donné l’exemple des Hurricanes de la Caroline qui jouent sur 200 pieds et sont patients. En bout de ligne, la game est fair. »

Blessé à une jambe en troisième période, jeudi, ce qui l’a forcé à retraiter brièvement au vestiaire, le défenseur Nicolas Savoie sera à son poste samedi soir.

Le gardien Fabio Iacobo sera de nouveau l’homme de confiance de Patrick Roy pour le match no 2 de la série contre les Sags.