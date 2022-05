BÉGIN, Denise Lacasse



À son domicile, le 3 avril 2022, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Lacasse, épouse de feu monsieur Pierre Bégin, fille de feu madame Germaine Santerre et de feu monsieur Georges Lacasse. Elle demeurait à Cap-Rouge, autrefois de Sutton.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 11 juin 2022, de 13 h 30 à 16 h 30 et, de 9 h 30 à 12 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Félix de Cap-Rouge. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Jean-Yves Papin), Claudine (Christian Paré), Sonia (Sylvain Lavoie) et Patrick (Sophie Mokas); ses petits-enfants: Mathieu, Rébecca, David et Philippe Lavoie, Dylan et Allyson Paré et Juliette Bégin; son frère feu Léo et ses sœurs: Thérèse (Mario Boudreau), Madeleine (Gaston Francoeur) et Nicole (André Francoeur); ainsi que ses nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy, Sillery, Ancienne-Lorette et plus particulièrement à Martine, Josée et Dr Bélanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, téléphone: 418 692-4248, site web: www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.